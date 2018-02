Vasile Dîncu propune o ”colectă publică” pentru Simona Halep, rămasă fără sponsor

AFP

Vasile Dîncu, fost ministru al Dezvoltării, le propune românilor o colectă publică pentru Simona Halep, în anul centenarului României, pentru a înlocui sponsorul Adidas, companie de de care actuala ocupantă a locului 2 WTA s-a despărţit.

"De câteva săptămâni ne tânguim că Simona nu a primit 2 milioane de la Addidas. Ce nedreptate, ce jignire pentru marea noastră campioană! În fiecare zi se inventează o ştire că, în fine, Simona s-a răzbunat, marele sponsor este la uşă. Ultima declaraţie a venit de la Victor Hănescu <romanii sunt marginalizati>”, povestind astfel şi experienţa personală. Cred că este umilitor şi pentru marea nostră campioană, iar această discuţie penibilă nu duce la nimic. Atît de mult ne place să ne victimizăm că nimeni nu a venit cu un proiect simplu, uşor de realizat, un proiect de solidaritate şi acţiune colectivă. Să facem o colectă publică pentru Simona, am putea aduna, în câteva zile, donând fiecare fan câte puţin, mai multe milioane de euro pentru a fi noi, poporul român, sponsorul acestei fete care aduce imagine bună României şi mare bucurie fiecăruia dintre iubitorii sportului. Dacă cei 3 milioane de telespectatori români de la finală recentă ar da câte un singur euro am putea scrie noi pe tricoul Simonei orice vrem. Poate SIMONA de România, sau România 100 de ani, am putea pune stema sau drapelul. Spun asta pentru că România nu a participat cu nimic la formarea sportivei, sau cu foarte puţin, familia ei a dus greul. Ar fi singura sportivă sponsorizată de ţara ei, am câştiga atenţie şi notorietate în anul Centenarului. Am putea să plătim chiar de la bugetul statului, pentru că ar fi cel mai mare impact pentru brandul de ţara. Trecem la acţiune? Terminăm cu jalea mioritică? Mai cerşim un contract de sponsorizare sau deschide Federaţia română de tenis un cont pentru donaţii?", a postat Dîncu, pe contul lui de Facebook, sub titlul "Un pic de demnitate, un pic de efort şi un proiect de CENTENAR".

Simona Halep s-a despărţit la sfârşitul anului trecut de Adidas, cu care colabora din 2014 şi de la care primea un milion de euro pe an. Potrivit presei, ajunsă pe primul loc în ierarhia WTA, Halep a cerut renegocierea contractului, însă firma germană a refuzat.

De la începutul acestui an, Halep a purtat la competiţii o rochie roşie comandată de pe un site din China. Înaintea Australian Open, sportiva a anunţat că nu se grăbeşte în privinţa partenerului tehnic. “Nu am contract acum. Încă nu sunt cu brand pe ţinută. Vreau să mă asigur că voi alege ce îmi place şi că brandul mă place pe mine. Este foarte important să am o ţinută frumoasă şi să mă simt bine în ea. Astfel că nu mă grăbesc. Voi aştepta”, a precizat ea atunci.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer