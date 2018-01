Primul lucru pe care l-a făcut Simona după cel mai lung meci al carierei sale

Antrenorul Darren Cahill a postat o imagine cu eleva lui, care a mâncat cu poftă.

So how was your morning, @Simona_Halep ? ???????????????? Amazing effort by both ladies. Epic match. Really proud of you Simo ???????? #teamhugs pic.twitter.com/mjE5CjtacK

Simona a fost întrebată la ce vrea să se gândescă după victoria din cel mai lung meci al carierei, iar liderul WTA a răspuns că se gândeşte la ciocolată şi la somn.

"Să dorm şi nişte ciocolată, de fapt o să beau ciocolată caldă după", a spus românca, la conferinţa de presă.

Q. You said you don't want to think about tennis right now. What do you want to think about?@Simona_Halep: Some sleep, some chocolate, and actually hot chocolate I will have after.#AusOpen pic.twitter.com/6a3XpUBCAz