Primele reacții după înfrângerea dramatică a CFR-ului. „Acest arbitru a fost penibil”

Jucătorul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat joi seară, după meciul cu Young Boys Berna, scor 1-2, că el şi colegii săi au avut o prestaţie excelentă, dar arbitrul Benoît Bastien a fost penibil.

“Echipa a făcut un meci excelent din toate punctele de vedere. Apoi, pe final, acest arbitru a fost penibil. Noi vorbim de arbitrii de la noi... Nu am alt cuvânt pentru acest arbitru decât penibil. La nivel european aşa ceva n-am văzut în viaţa mea. Nici la televizor, nici pe propria piele. Aşa ceva... Nu am cuvinte. Echipa a făcut un meci excelent, a dominat, meritam să mergem mai departe dacă nu era acest arbitru”, a spus Camora la Digi Sport, citat de News.ro.

Și portarul Cristian Bălgrădean a criticat arbitrajul francezului Benoît Bastien, despre care a spus că a dat penalti împotriva clujenilor ''probabil pentru că suntem români".

"Ce mai e de spus după o asemenea fază, cred că a văzut toată lumea la televizor ce penalti a putut să dea acest arbitru. Cred eu că suntem prea mici, pronbabil a dat penalti pentru că suntem români, dar asta este, din păcate nu mai putem întoarce rezultatul, este o dezamăgire mare în rândul echipei. Cred eu că în rândul României este o dezamăgire foarte mare, pentru că nu meritam să pierdem această califcare, dar acest arbitru a făcut să pierdem această calificare. Nici nu am apucat să ajung la el că mi-a dat roşu. Mi-a zis că pentru proteste, dar ce proteste, că nici nu am ajuns la tine. L-am întrebat doar cum poate să dea penalti la asemenea fază. Suntem prea mici, trebuia să meargă o echipă din Elveţia, nu din România. Este frustrant, mai ales că am făcut cel mai bun meci al nostru. Cred că a văzut toată România şi toată Europa ce s-a întâmplat. Din păcate pentru CFR şi România s-a terminat campania europeană", a declarat Bălgrădean, potrivit aceleiași surse.

CFR Cluj a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Young Boys Berna, în etapa a VI-a, ultima, a Grupei A a Ligii Europa. Acest rezultat, influenţat de un penalti uşor acordat de arbitrul francez Benoît Bastien, a dus la eliminarea clujenilor din Liga Europa. CFR a terminat cu doi jucători eliminaţi, portarul Cristian Bălgrădean şi mijlocaşul Damjan Djokovici, acesta din urmă insultându-l pe arbitru.

Au marcat: Nsame '90+3 (p), Gaudino '90+6 / Debeljuh '84.

În minutul 90, Bălgrădean a boxat un balon în careul mic, din faţa unui adversar care a căzut ca secerat. Arbitrul francez a considerat că portarul român, care l-a atins uşor după ce a boxat mingea, l-a lovit în faţă pe jucătorul gazdelor şi a dictat penalti, eliminându-l apoi pe Bălgrădean, care a protestat vehement;