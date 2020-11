CFR Cluj - AS Roma, în Europa League. Au fost anunțate echipele de start

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, va începe meciul cu AS Roma, joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în Grupa A a competiţiei de fotbal Europa League, cu Cristian Manea fundaş central.

Manea va face pereche în centrul defensivei cu Andrei Burcă.

Petrescu a optat pentru un sistem 4-2-3-1, în timp ce Roma va evolua într-un 3-4-2-1.

CFR nu poate conta pe Vinicius, Deac, Omrani, Hoban şi Cestor.

Giallorossi menajează o serie de jucători de bază, precum Dzeko, Pedro, Veretout sau Mhitarian, toţi aflaţi pe banca de rezerve.

În tur, CFR Cluj a pierdut pe Stadio Olimpico cu scorul neverosimil de 5-0.

Echipele de start:



CFR Cluj: 34. Cristian Bălgrădean - 16. Mateo Susic, 4. Cristian Manea, 3. Andrei Burcă, 45. Mario Camora (căpitan) - 8. Damjan Djokovic, 94. Cătălin Itu - 99. Mario Rondon, 7. Adrian Păun, 11. Michael Pereira - 22. Gabriel Debeljuh. Antrenor: Dan Petrescu.

Rezerve: 12. Grzegorz Sandomierski, 93. Bogdan Checicheş - 13. Denis Ciobotariu, 14. Iasmin Latovlevici, 23. Raul Bogdan Haiduc, 27. Alex Chipciu, 77. Jakub Vojtus, 96. Dodi Joca, 98. Nicolae Carnat.

AS Roma: 13. Pau Lopez - 37. Leonardo Spinazzola, 4. Bryan Cristante, 5. Juan Jesus - 33. Bruno Peres, 14. Gonzalo Villar, 42. Amadou Diawara, 61. Riccardo Calafiori - 7. Lorenzo Pellegrini (căpitan), 31. Carles Perez - 21. Borja Mayoral. Antrenor: Paulo Fonseca.

Rezerve: 50. Filippo Berti, 83. Antonio Mirante - 2. Rick Karsdorp, 9. Edin Dzeko, 11. Pedro Rodriguez, 17. Jordan Veretout, 54. Riccardo Ciervo, 62. Tommaso Milanese, 65. Filippo Tripi, 77. Henrih Mhitarian.

Arbitru: Harald Lechner; arbitri asistenţi: Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch; al patrulea oficial: Julian Weinberger (toţi din Austria)

Petrescu: E o şansă mică, dar trebuie să ne batem pentru ea

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online, că formaţia sa are o şansă mică în meciul cu AS Roma, dar trebuie să se bată pentru ea.

"Cred că întâlnim posibila viitoare campioană a Italiei şi câştigătoare a Europa League. Arată foarte bine Roma, am văzut toate meciurile lor, sunt neînvinşi pentru că au pierdut doar o dată la 'masa verde'. E clar că şi mâine şansele le aparţin tot lor, dar o şansă avem tot timpul, indiferent că jucăm cu Barcelona, Real Madrid sau Roma. E o şansă mică, dar trebuie să ne batem pentru ea şi sperăm ca norocul să se mai întoarcă puţin pe strada noastră. Pentru că dacă ne uităm la ultima perioadă, parcă nici norocul n-a fost de partea noastră", a spus tehnicianul.

"Până la urmă în tur nu ne-a bătut orice echipă cu 5-0, ne-a bătut AS Roma. Deci nu a fost ceva extraordinar. Ieri Barcelona a bătut la Kiev cu 4-0 şi tot e un rezultat normal. Deci nu a fost un accident la Roma, scorul de atunci reflectă bugetul. Dar se cunoaşte faptul că în tur nu am avut toţi jucătorii şi nici acum nu-i avem. Avem prea multe absenţe, iar asta e problema cea mai mare", a adăugat el.

Petrescu s-a arătat îngrijorat de forma adversarilor din ultima perioadă. "Sunt îngrijorat de forma lor şi de faptul că noi am pierdut ultimul meci din campionat, deci moralul nu e prea bun. Pur şi simplu Roma e într-o prea mare formă acum. Arată mult prea bine. Am văzut că Dzeko a făcut deplasarea, deci cred că revine la meciul de mâine. Aşa că sunt convins că va fi extraordinar de greu şi ar fi fantastic orice am scoate din meciul ăsta. E o problemă pentru ei că nu au fundaşii, dar au un atac fantastic. Ei pot câştiga orice meci, nu doar cu CFR. Acum depinde de cum vom fi şi noi fizic la ora meciului", a menţionat Dan Petrescu.

Romanii iau în calcul doar victoria

"Este important să obţinem cele trei puncte" în meciul cu CFR Cluj, a declarat pentru Sky Sport antrenorul echipei de fotbal AS Roma, Paulo Fonseca, cu o zi înaintea partidei din Europa League.

"Nu ne putem gândi la meciul tur (5-0 pentru Roma - n. r). Trebuie să ne gândim că avem meci greu, CFR Cluj este periculoasă acasă, dar noi vrem cele 3 puncte", a afirmat portughezul.

"Să trecem la formula cu patru fundaşi? Este o posibilitate", a spus Fonseca, în condiţiile în care mai mulţi jucători din compartimentul defensiv sunt indisponibili sau incerţi pentru întâlnirea de joi.

Tehnicianul a precizat că atacantul Edin Dzeko, vindecat de coronavirus, va intra pe parcurs în meciul de joi, fiindcă "are nevoie de minute pe teren".

La rândul său, mijlocaşul Amadou Diawara a spus: "Cu siguranţă va fi un meci foarte complicat. CFR Cluj este o echipă care pierde greu acasă. Noi am lucrat bine, acum mergem să luăm cele trei puncte."

Fotbalistul din Guineea a menţionat că se simte bine din punct de vedere fizic şi că este fericit la actuala sa formaţie. "Am văzut o echipă care a crescut mult, dar asta nu mă surprinde, fiindcă muncim bine la antrenamente şi munca dă roade", a spus el.