Dan Petrescu vrea să plece de la CFR Cluj. Patronul anunţă că echipa nu se prezintă la următorul meci

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat că ar vrea să ia "o pauză" după meciul cu AS Roma, din cadrul Europa League, fiind deranjat de greşelile de arbitraj din Liga I şi de problemele din interiorul clubului.

"Nu mai vreau să stau la echipă, că sigur nu avem nicio şansă. După meciul cu Roma, vreau o pauză, vreau să plec. M-am săturat, gata, mă duc, nu mai pot. Îmi iau şi eu la revedere de la toată lumea. Nu mai... Vreau o pauză că nu mai pot, să vină altcineva să facă faţă la tot ce se întâmplă. Nu numai cu arbitrajul, că mai sunt şi alte probleme. Aş vrea să vină altcineva să mă mai lase şi pe mine în pace să mă odihnesc. Nu vreau să dăm vina numai pe arbitru pentru că am ratat şi noi ca proştii. Dar asta cu arbitru ştiu sigur că nu avem nicio şansă anul acesta, aşa că nu are rost. Nu ştiu de vreun complot, eu văd", a declarat Dan Petrescu, duminică seara, la Digi Sport, după partida pierdută în faţa echipei Gaz Metan Mediaş.

Referitor la decizia patronului Neluţu Varga, transmisă de managerul Marius Bilaşco, de a nu se prezenta la următorul meci de campionat, Petrescu a spus că ar vrea ca echipa să joace în continuare, dar cu un alt antrenor.

"Eu vreau ca echipa să se prezinte la meciul cu FC Argeş, dar cu alt antrenor, să vină să facă performanţă în România, pentru că eu sincer nu mai pot în România. Sunt mai multe chestii. Am o clauză, dar dacă am o clauză şi nu mai pot să antrenez, ce să fac? Să antrenez cu clauza în mână, ce să fac? Am nevoie de o pauză ca orice alt antrenor, eu din pandemie până acum sunt la club de dimineaţa până seara. Nu mai pot face faţă, am cerut mereu arbitraje corecte, jucători şi să mă lase să-mi fac treaba. E clar nu mai avem ce să căutăm pe aici. Eu am cerut jucători şi arbitraje corecte, dar nu am. Dacă o campioană a României este arbitrată acasă aşa, ce să mai vorbim de celelalte echipe. Eu să vorbesc de arbitru? Eu m-am săturat. Noi nu am avut arbitraje corecte, asta e problema", a mai spus Petrescu.

Managerul sportiv al echipei CFR Cluj, Marius Bilaşco, a anunţat la finalul primei partide pierdute în acest sezon, cu Gaz Metan Mediaş, că decizia patronului Neluţu Varga este ca formaţia pregătită de Dan Petrescu să nu se mai prezinte la următorul meci, cu FC Argeş, în semn de protest faţă de greşelile de arbitraj.

CFR Cluj a suferit prima sa înfrângere din acest sezon, 1-2 (0-1) cu Gaz Metan Mediaş, duminică, pe teren propriu, în etapa a 9-a a Ligii I de fotbal.

După 9 etape, campioana CFR Cluj ocupă locul 3 în clasamentul Ligii I, cu 18 puncte, la egalitate cu FCSB, dar cu 6 mai puţine decât liderul Universitatea Craiova.

CFR Cluj va întâlni joi, de la ora 19:55, în deplasare, formaţia AS Roma, în cea de-a 3-a partidă din cadrul grupelor Europa League.