Cluburile ruse, precum şi echipele naţionale ale acestei ţări, au fost excluse din competiţiile internaţionale în urma invaziei Ucrainei la începutul anului 2022, scrie EFE.



''Este ceva ce trebuie să facem, cu siguranţă, cel puţin la nivel de tineret'', a declarat Infantino luni într-un interviu acordat postului de televiziune britanic Sky. ''Această interdicţie nu a realizat nimic; a creat doar mai multă frustrare şi ură. A ridica interdicţia pentru echipele de tineret feminine şi masculine cred că ar ajuta'', adăugat el.



Mai mult, Infantino a descris o potenţială interdicţie impusă Israelului pentru situaţia din Gaza drept ''o înfrângere''.



''Ar trebui să ne asigurăm în statutele noastre că nicio ţară nu poate fi interzisă să joace fotbal din cauza acţiunilor liderilor săi politici'', a subliniat el. În acelaşi interviu, preşedintele FIFA a apărat, de asemenea, decizia organizaţiei de a acorda preşedintelui american Donald Trump Premiul FIFA pentru pace, un premiu nou creat de FIFA.



''Îl merită, în mod obiectiv. Şi nu spun doar eu; un laureat al Premiului Nobel pentru Pace - referindu-se la Maria Corina Machado - a spus şi el acelaşi lucru. El a jucat un rol esenţial în rezolvarea conflictelor şi salvarea a mii de vieţi'', a declarat el.

