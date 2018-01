Presa internațională, impresionată de meciul făcut de Halep la Australian Open

Getty

Simona Halep este ”marathon woman”, iar confruntarea dintre ea și Lauren Davis de la Australian Open a fost una epică, un adevărat ”thriller”, a scris presa internațională.

”Halep supravieţuieşte unui thriller de 48 de ghemuri şi aproape patru ore. A fost un mare spectacol, pe alocuri chiar dantesc. Publicul s-a bucurat de spectacol şi pe reţelele de socializare sportivi din toate ţările au aplaudat efortul titanic al acestor luptătoare”, notează As.

”Simona Halep salvează mingi de meci şi o învinge pe Lauren Davis într-un meci epic”, scrie BBC. ”Liderul mondial Simona Halep a supravieţuit unei lupte epice cu americanca Lauren Davis”, adaugă britanicii.

„Simona Halep se agaţă de visul Australian Open după ce a câştigat un maraton cu Lauren Davis”, a titrat The Telegraph. ”Liderul mondial Simona Halep nu are un sponsor pentru îmbrăcăminte la Australian Open, o oportunitate ratată pentru cineva, având în vedere că românca a petrecut trei ore şi 44 de minute pe teren astăzi, la meciul său din turul trei”, notează The Telegraph.

”Halep marathon woman”, a notat şi Le Figaro, adăugând că românca a ieşit victorioasă după un meci de trei ore şi 45 de minute.

În Australia, publicația The Age a titrat: ”Marathon woman Simona Halep supravieţuieşte unui meci epic cu Lauren Davis. Australian Open a văzut cel mai bun meci al său, o confruntare-record de 48 de ghemuri, care nu va fi uitată de cei care i-au fost martori”.

”Principala favorită Simona Halep supravieţuieşte unui maraton”, scrie și The New York Times, menţionând că românca s-a calificat în faza următoare după unul dintre cele mai dificile meciuri din istoria turneului.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer