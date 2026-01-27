PAOK pare lovită de un blestem ireal, desprins parcă din tragediile făurite în antichitatea greacă. Încă un suporter al echipei antrenate de Răzvan Lucescu a murit, marți seara, după ce a aflat că unul dintre cei șapte suporteri ai PAOK care au decedat în accidentul din Timiș era unul bun prieten de-al său, scrie Sport.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani din Larissa. Bărbatul care se chinuia din cauza unor probleme cardiace a murit după ce a aflat că unul dintre fanii care au murit în accidentul petrecut în România era un prieten apropiat.

Suporterii PAOK nu vor mai fi prezenți la meciul cu Lyon

Când a aflat vestea tragică, bărbatul care era programat să se opereze în următoarele zile s-a prăbușit și a suferit un stop cardiac.

Conform Gazzetta.gr, în urma tragediei din România, fanii greci au anunțat deja că galeria lui PAOK nu va fi prezentă la meci, în semn de doliu față de suporterii care și-au pierdut viața. Fanii care au apucat deja să plece spre Franța fac acum cale întoarsă spre Grecia.

