Campioana a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alexandru Creţu (29), care a primit două cartonaşe galbene în decurs de cinci minute, dar a scăpat victoria printre degete.

Monday Etim (57) a deschis scorul pentru oaspeţi, cu un şut de la 12 metri, la centrarea lui Tudor Băluţă, dar internaţionalul moldovean Teodor Lungu (87) a egalat cu un şut de la circa 30 de metri, care l-a surprins pe portarul Răzvan Sava.

Gazdele au avut o bară, prin Patrick Fernandes (14), dar au ratat şi prin Pedro Nuno (43), Joao Paulino (66).

Universitatea şi-a creat în zece oameni oportunităţi prin Anzor Mekvabişvili (53), Luca Băsceanu (61) sau Assad Al Hamlawi (69).

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De la revenirea gălăţenilor pe prima scenă din 2023, Oţelul şi Universitatea s-au întâlnit în principala competiţie internă de şapte ori, de trei ori s-au impus oltenii, un joc a fost câştigat de moldoveni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.

Universitatea rămâne o cu victorie în ultimele patru meciuri în toate competiţiile, două egaluri şi un eşec.

Oţelul are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru etape.

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva (Lungu 77) – A. Ciobanu (Joao Paulino 65), Joao Lameira, Pedro Nuno – Andrezinho, Patrick, M. Frunză (Bordun 77). ANTRENOR: Stjepan Tomas

UNIVERSITATEA CRAIOVA: R. Sava – Al. Creţu, Stevanovic, Screciu (Romanchuk 58) – Carlos Mora (Bancu 46), Mekvabishvili, T. Băluţă, Samuel Teles – Etim (Baiaram 64), Al Hamlawi (Nsimba 72), L. Băsceanu (D. Matei 64). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Joao Lameira 60, Lungu 90+3 / A. Creţu 23, 29, Baiaram 80, Romanchuk 85, Sava 85, Matei 90+3

Cartonaş roşu: Alexandru Creţu (Universitatea Craiova) min. 29

Arbitri: Marcel Bîrsan - Adrian Ghinguleac, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Iulian Dima - Claudiu Marcu