Monument ridicat lângă Lugoj pentru cei 7 suporteri PAOK decedați. Fani greci și ai lui Poli, prezenți la comemorare | VIDEO

Cele două galerii au participat împreună la montarea și sfințirea unui monument comemorativ, menit să amintească trecătorilor de tragedia care a zguduit începutul acestui an.

Două autocare pline cu fani ai formației elene au sosit, sâmbătă, în Timiș și au fost întâmpinați de peste 50 de suporteri ai Politehnicii Timișoara. Toți au adus flori și coroane pentru a-și arăta respectul, relatează Opinia Timișoarei.

La comemorarea a participat și Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

”După tradiția noastră ortodoxă, la 40 de zile după ce omul moare, se face o rugăciune pentru sufletul lui. Așa că după tradiția noastră ortodoxă și cum și acești 7 tineri care și-au sfârșit drumul vieții aici, s-a ridicat o cruce în amintirea lor”, a transmis ÎPS Ioan.

Reamintim cu accidentul grav a avut loc fix în urmă cu 40 de zile, pe DN6, în apropiere de Lugoj, județul Timiș. Microbuzul în care se aflau 10 suporteri greci, care se îndreptau spre Lyon (Franța), a intrat într-un TIR pe contrasens, după ce șoferul, venit dinspre Caransebeș, a efectuat o depășire și a revenit pe bandă.

În urma impactului, șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și șoferul microbuzului și-au pierdut viața, iar alți trei tineri, cu vârste între 28 și 30 de ani, au fost răniți.