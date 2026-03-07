Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele
Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele

Monument ridicat lângă Lugoj pentru cei 7 suporteri PAOK decedați. Fani greci și ai lui Poli, prezenți la comemorare | VIDEO

Stiri Sport
×
Publicitate

Un moment emoționant a avut loc lângă Lugoj, la locul tragicului accident din ianuarie, în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața.

autor
Stirileprotv

Două autocare pline cu fani ai formației elene au sosit, sâmbătă, în Timiș și au fost întâmpinați de peste 50 de suporteri ai Politehnicii Timișoara. Toți au adus flori și coroane pentru a-și arăta respectul, relatează Opinia Timișoarei.

Cele două galerii au participat împreună la montarea și sfințirea unui monument comemorativ, menit să amintească trecătorilor de tragedia care a zguduit începutul acestui an.

La comemorarea a participat și Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

”După tradiția noastră ortodoxă, la 40 de zile după ce omul moare, se face o rugăciune pentru sufletul lui. Așa că după tradiția noastră ortodoxă și cum și acești 7 tineri care și-au sfârșit drumul vieții aici, s-a ridicat o cruce în amintirea lor”, a transmis ÎPS Ioan.

Reamintim cu accidentul grav a avut loc fix în urmă cu 40 de zile, pe DN6, în apropiere de Lugoj, județul Timiș. Microbuzul în care se aflau 10 suporteri greci, care se îndreptau spre Lyon (Franța), a intrat într-un TIR pe contrasens, după ce șoferul, venit dinspre Caransebeș, a efectuat o depășire și a revenit pe bandă.

În urma impactului, șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și șoferul microbuzului și-au pierdut viața, iar alți trei tineri, cu vârste între 28 și 30 de ani, au fost răniți.

Sursa: Opinia Timisoarei

Etichete: paok, lugoj, fani, poli timisoara,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”
Citește și...
Gust amar pentru Inter. Explicația lui Chivu după încă o înfrângere în fața marii rivale Milan
Stiri Sport
Gust amar pentru Inter. Explicația lui Chivu după încă o înfrângere în fața marii rivale Milan

Interul lui Cristi Chivu a pierdut din nou cu AC Milan, scor 1-0. Formația antrenată de român mai are în acest moment un avans de șapte puncte față de marea rivală, cu 10 etape rămase de jucat.

Lionel Messi, la un pas de o performanță istorică: golul 900. Cristiano Ronaldo a trecut deja de această bornă
Stiri Sport
Lionel Messi, la un pas de o performanță istorică: golul 900. Cristiano Ronaldo a trecut deja de această bornă

Lionel Messi a înscris din nou în victoria lui Inter Miami cu 2-1 împotriva lui D.C. United, sâmbătă, în MLS, marcând al 899-lea gol din carieră, scrie AFP.

Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan are încasări estimate la peste 8,7 milioane de euro
Stiri Sport
Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan are încasări estimate la peste 8,7 milioane de euro

Derby-ul AC Milan – Inter Milano intră în istoria Serie A. Meciul ar putea genera încasări de peste 8,7 milioane de euro

Recomandări
Oficial: Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului. Amenințarea lui Trump: Nu va rezista mult timp
Stiri externe
Oficial: Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului. Amenințarea lui Trump: Nu va rezista mult timp

Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.

Bugetul pe 2026 tensionează coaliția. PSD spune că nu a primit nici acum toate datele despre proiect - surse
Stiri Politice
Bugetul pe 2026 tensionează coaliția. PSD spune că nu a primit nici acum toate datele despre proiect - surse

Liderii PSD se întâlnesc luni, 9 martie, pentru a decide poziția partidului în negocierile din coaliție privind bugetul de stat pe 2026. 


Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele
Stiri externe
Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua săptămână. Iar în ultimele două zile, mai multe depozite de petrol au fost distruse, în apropiere de capitala Iranului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 08 Martie 2026

02:18:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Superspeed
S10E5

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Fotbalistul cu 8 trofee câștigate la FC Barcelona, numit antrenor la Ajax Amsterdam

Sport

Allegri, amenințare directă pentru Chivu: „Acum se decide totul!“