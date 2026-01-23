„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă şi am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut şi febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat tehnicianul în vârstă de 80 de ani pentru golazo.ro.

Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026, la 26 martie, la Istanbul.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie.



