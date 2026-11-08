De opt ori câștigător al Balonului de Aur, Messi a marcat 26 de goluri în 31 de apariții, cu patru mai mult decât atacantul lui FC Dallas, Peter Musa, și cu cinci mai mult decât atacantul englez al lui Nashville, Sam Surridge, scrie news.ro.

Messi devine doar al șaselea jucător care câștigă premiul de două ori, alăturându-se unei liste care îl include și pe fostul atacant al echipelor Charlton Athletic și Southampton, Bradley Wright-Phillips.

Totuși, el este primul care câștigă de două ori consecutiv.

17 pase decisive într-un singur sezon

Pe lângă golurile sale, jucătorul în vârstă de 39 de ani a înregistrat 17 pase decisive pe parcursul sezonului MLS.

Iar câștigătorul Cupei Mondiale ar putea intra în curând în istorie, deoarece își propune să devină primul câștigător de trei ori al titlului de MVP în MLS.

Argentinianul a câștigat premiul în 2024, când Inter Miami a câștigat titlul Supporters' Shield, și, de asemenea, în 2025, când a câștigat Cupa MLS.

În ciuda magiei lui Messi, Miami nu a reușit să obțină primul loc în Conferința de Est a MLS, echipa terminând la 17 puncte în spatele lui Nashville, condusă de Surridge.

Acum, vor înfrunta Columbus Crew în trei meciuri din prima rundă a play-off-urilor Cupei MLS, care încep la sfârșitul acestei luni.