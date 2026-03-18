Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat miercuri, după ce a fost reales la şefia federaţiei, că votul arată disponibilitatea membrilor în ceea ce priveşte obiectivele strategice anunţate. El a făcut referiri şi la situaţia creată în timpul Adunării Generale de contracandidatul său, Ilie Ştefan Drăgan.

“Vă mulţumesc mult pentru toată susţinerea şi încrederea. Acest vot arată disponibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră în modul în care vrem să construim viitorul în anii următori şi în ceea ce înseamnă obiectivele strategice. Doar prin această cooperare vom putea să ne atingem obiectivele.

În ceea ce priveşte procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat astfel. Această distracţie nu era inclusă pe agendă. Mulţumesc celor care mi-au scris, nu am putut să răspund tuturor. Am citit un singur mesaj, de la soţia mea. Fetiţa mea de 6 ani a întrebat: „Mami, cine e măscăriciul ăsta?””, a spus Burleanu, potrivit News.ro.

De această dată, Burleanu a fost votat de 258 din cei 263 de membri prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului din Capitală. Contracandidatul său, Ilie Ştefan Drăgan, a primit doar 5 voturi.

Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF, mai scrie sursa citată.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în federaţie.

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.