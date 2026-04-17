Totuși, aceștia trebuie să o facă în categoria corespunzătoare sexului lor biologic, scrie EFE.

CIO a pregătit un document menit să clarifice îndoielile apărute în urma deciziei adoptate pe 26 martie, conform căreia doar femeile biologice vor putea participa la probele feminine începând cu Jocurile de la Los Angeles din 2028. Această decizie nu este retroactivă şi, prin urmare, nu va afecta rezultatele anterioare ale sportivilor care nu au îndeplinit încă noile cerinţe.

"În afară de Jocurile Olimpice şi alte evenimente ale CIO, persoanele transgen pot participa la toate celelalte competiţii sportive disponibile, la fel ca orice alt sportiv care nu îndeplineşte cerinţele de calificare olimpică", se arată în document.

CIO subliniază că toţi participanţii la competiţiile de box de la JO 2024 de la Paris, inclusiv pugilista algeriană Imane Khelif, "au îndeplinit regulile de eligibilitate şi participare ale competiţiei, precum şi toate reglementările medicale în vigoare la momentul respectiv" şi, prin urmare, rezultatele lor nu sunt afectate.

CIO notează că abordarea privind eligibilitatea, în special pentru femei, s-a schimbat de numeroase ori din anul 2000 pentru a încorpora cele mai recente progrese ştiinţifice şi interesele Mişcării Olimpice.

Luna trecută, atleta sud-africană Caster Semenya, dublă campioană olimpică la 800 m, declara că reintroducerea de către CIO a testelor de verificare a genului în vederea Jocurilor Olimpice din 2028 reprezintă "o lipsă de respect faţă de femei''.

Fosta atletă hiperandrogenă şi-a exprimat, de asemenea, dezamăgirea faţă de faptul că măsura a fost luată sub conducerea noii preşedinte a Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry din Zimbabwe.

"Personal, faptul că ea este o femeie din Africa, care ştie cât de mult sunt afectate femeile africane şi femeile din Sudul Global de această problemă, desigur că generează prejudicii", a declarat atunci Semenya într-o conferinţă de presă susţinută la Cape Town, în marja unui eveniment sportiv.

Comitetul Internaţional Olimpic a autorizat reintroducerea testelor genetice de feminitate, începând cu Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, interzicând efectiv sportivii transgen şi un număr mare de sportivi intersexuali din sporturile feminine.

CIO a folosit anterior testarea cromozomială a sexului începând din 1968 şi până la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996, înainte de a renunţa la această metodă în 1999, sub presiunea comunităţii ştiinţifice, care a pus la îndoială relevanţa acesteia, precum şi a propriei comisii a sportivilor.

"A fost un eşec. De aceea a fost abandonată", a spus Semenya duminică.

"Ca femeie, de ce ar trebui să fii pusă la încercare pentru a demonstra că eşti la locul tău? Este ca şi cum acum ar trebui să demonstrăm că noi, ca femei, merităm să participăm la sport. Este o lipsă de respect faţă de femei", a adăugat ea.

Caster Semenya a devenit un simbol al luptei pentru sportivii hiperandrogeni, care au un exces natural de hormoni sexuali masculini. Ea a condus această luptă pentru drepturile sale de la primul său titlu mondial la 800 m, în 2009, mai întâi pe pistă şi apoi în sala de judecată.

Reintroducerea testelor de verificare a genului anulează principalul potenţial punct de conflict cu preşedintele american Donald Trump, gazda Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. De la revenirea sa la Casa Albă, în 2025, Trump a interzis sportivelor transgen participarea la sporturile feminine prin ordin executiv.

Însă, în timp ce Washingtonul a aplaudat această schimbare, avertismentele cu privire la revenirea testelor genetice în sport s-au multiplicat în ultimele luni, venind din partea oamenilor de ştiinţă, a raportorilor Naţiunilor Unite, a experţilor juridici şi a organizaţiilor pentru drepturile omului.