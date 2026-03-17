Sâmbătă, Inter Milano, condusă de Cristi Chivu, a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 29-a din Serie A. Chivu a fost eliminat în minutul 84.

Pe San Siro, elevii lui Chivu au deschis scorul în minutul 26, prin Pio Esposito, care a primit în careu, de la Barella. Nerazzurrii au trecut pe lângă majorarea avantajului în minutul 48, dar faza meciului s-a jucat în minutul 83, când Dumfries a căzut din duelul cu Sulemana, faza a continuat şi Krstovic a înscris. După verificarea VAR, arbitrul a decis că golul este regulamentar şi l-a validat.

Protestele lui Chivu i-au adus eliminarea, după ce a încasat două cartonaşe galbene în numai câteva secunde.

Inter Milano, lider în Serie A, va înfrunta duminică Fiorentina, în deplasare, în etapa a 30-a a campionatului italian. După 29 de etape, Inter conduce în Serie A, cu 68 de puncte, în vreme ocupanta locului secund, marea rivală AC Milan, are 60 de puncte. Podiumul este completat de Napoli, 59 de puncte.

Tot în etapa 30, AC Milan va juca, pe teren propriu, cu AC Torino.