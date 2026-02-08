Practic, întâlnirea de pe Anfield, dintre FC Liverpool şi Manchester City, s-a decis în ultimul sfert de oră. După ce Dominik Szoboszlai a deschis scorul pentru gazde, în minutul 74, Bernardo Silva a egalat pentru ”cetăţeni”, din pasa lui Haaland, zece minute mai târziu.

Golul victoriei oaspeţilor a venit în al treilea minut de prelungire, dintr-un penalty transformat de Haaland. Elevii lui Guardiola au avut un gol anulat de VAR, în minutul 90+12, iar ”cormoranii” au terminat meciul în zece, după eliminarea lui Szoboszlai, un minut mai târziu.

Manchester City s-a impus cu 2-1 pe terenul campioanei, FC Liverpool, şi e a doua în clasament, cu 50 de puncte, la şase lungimi de lider, Arsenal. FC Liverpool e a şasea, cu 39 de puncte.