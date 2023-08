John Isner se retrage din activitate după US Open

„După mai mult de 17 ani petrecuţi în circuitul ATP, este timpul să spun adio tenisului profesionist”, a anunţat miercuri, cu cinci zile înainte de startul US Open, americanul John Isner (locul 158 mondial) pe reţeaua de socializare Twitter, citează news.ro.

În vârstă de 38 de ani şi cu o înâlţime de 2.08 metri, el a ajuns de două ori în sferturi la Flushing Meadows, în 2011 şi 2018.

„Nu va fi o tranziţie uşoară”, a declarat fostul nr. 8 mondial, dar „abia aşteaptă să o facă" împreună cu soţia şi cei patru copii.

Isner este cunoscut mai ales pentru că a jucat cel mai lung meci din circuitul ATP împotriva francezului Nicolas Mahut. În 2010, pe iarba de la Wimbledon, duelul a durat 11 ore şi 5 minute pe parcursul a trei zile şi s-a încheiat cu victoria americanului (6-4, 3-6, [7] 6-7, 7-6 [3], 70-68).

„70-68 este un scor de baschet”, a râs el, spunând că nu-l va uita niciodată.

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.

The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ ???? pic.twitter.com/GyRTXGNK8G