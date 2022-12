Ilie Năstase a participat la parada de 1 decembrie de la Constanța, în uniformă de general

Apariția relatată în presa locală vine după ce acesta a amenințat că pleacă din țară la mijlocul lunii, după ce polițiștii l-au prins băut la volan.

Năstase a fost îmbrăcat într-o uniformă albă și a fost însoțit de Corina Martin, consul onorific al Kazahstanului, potrivit sursei citate.

„Anul trecut am fost la București cu fetița mea și nu ne-au lăsat să intrăm. Anul acesta am venit aici și nu ne-a spus nimeni nimic. Ne-am așezat aici lângă oameni. Dacă nici acum, de Ziua României, nu suntem buni unii cu alții înseamnă că nu ne mai facem bine la cap. Transmit românilor ca oriunde ar fi să iubească țara asta. Toți care am plecat trebuie să ne identificăm doar ca poporul român. Trebuie să fim mai buni cu ai noștri. Noi suntem mai buni cu străinii. În loc să îi ajutăm pe ai noștri, îi ajutăm pe străini. Foarte bine că îi ajutăm, dar în primul rând trebuie să îi ajutăm pe ai noștri”, a spus Ilie Năstase, conform Ziua de Constanţa.

