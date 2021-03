Florin Segărceanu nu mai este căpitanul nejucător al echipei României de FedCup. Locul său va fi luat de Monica Niculescu

Florin Segărceanu a declarat că nu mai este căpitanul nejucător al echipei României de FedCup şi că locul său va fi luat de Monica Niculescu, jucătoare aflată încă în activitate.

"Nu mai sunt căpitanul nejucător al echipei de FedCup, o să fiu în preajma echipei. FedCup-ul intră într-o nouă etapă din punctul meu de vedere şi vine o generaţie tânără şi am considerat că un suflu mai tânăr, mai proaspăt să preia această generaţie şi să muncească în următorii ani. Monica Niculescu este pentru momentul acesta căpitanul nejucător pentru această primă întâlnire. Bineînţeles, va fi ajutată de Simona Halep cu sfaturi şi de Alina Tecşor, care a rămas în continuare acolo. Generaţia nouă intră pe mâini bune şi sper să vedem rezultate. Eu voi rămâne alături de echipă, voi fi acolo mereu, dar nu voi mai fi pe bancă, în poziţia de căpitan. Nu am niciun regret, a fost o experienţă frumoasă şi faptul că o să fiu întotdeauna lângă ele mă face să mă simt foarte bine. Am o prietenie foarte strânsă şi cu Simona şi cu celelalte fete. Poate este o chestiune şi de vârstă, eu anul acesta împlinesc 60 de ani şi uneori cred că generaţiile tinere au nevoie de mai multă energie şi poate de persoane mai apropiate de vârsta lor", a declarat Segărceanu, într-un interviu la Radio Timişoara, potrivit News.ro.

Florin Segărceanu era căpitan nejucător al echipei României din 31 octombrie 2017. El a făcut echipă cu antrenoarea Alina Tecşor-Cercel.

România va întâlni Italia, în barajul pentru menţinerea/promovarea în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup, fosta FedCup. Meciurile vor avea loc în 16 şi 17 aprilie, la Cluj-Napoca.