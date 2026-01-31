Astfel, atacantul nu va putea evolua în semifinala play-off-ului pentru CM 2026, Turcia – România, programată pe 26 martie, la Istanbul.

Reprezentativa României a fost învinsă pe 15 noiembrie la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Denis Drăguş a fost eliminat la meciul cu Bosnia la doar trei minute de la intrarea în teren, el primind cartonaş roşu pentru joc periculos. Drăguş a ispăşit deja o etapă de suspendare, în partida cu San Marino din finalul campaniei de calificare.

„Dacă aş putea, aş retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonaşul roşu. A fost greu de digerat. Nu mă aşteptam la acest scenariu când am intrat pe teren, am fost şocat, luat prin surprindere. A fost primul meu cartonaş roşu direct din carieră şi a venit într-un astfel de meci… Sper să se reducă suspendarea la o singură etapă. Nu am avut nicio intenţie să lovesc, am urmărit mingea, nu am văzut adversarul”, declarase în luna decembrie atacantul echipei naționale.

În ciuda unor rezultate sub aşteptări în ultima perioadă, atacantul este convins că suporterii încă au încredere în echipa naţională şi în şansa unei calificări istorice. „Au fost nişte rezultate la care nu ne aşteptam, dar nu asta cred că e valoarea noastră. Nu s-au schimbat atât de multe într-un an şi jumătate încât să nu mai existe unitatea din 2024. Eu cred că suporterii ştiu că dacă suntem sănătoşi şi într-o formă bună putem obţine un rezultat bun cu Turcia. Toţi ne gândim la America, e visul suprem. Sunt doar două meciuri care ne despart de el. Toţi vom da totul pentru a ni-l realiza”, a concluzionat Denis Drăguş.

România va juca în data de 26 martie, în deplasare cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026, urmând ca finala acestui baraj să fie disputată tot în deplasare, cu câştigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. Partida se va juca pe Beşiktaş Arena, unul dintre cele mai spectaculoase stadioane din Turcia.

