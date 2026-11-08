Făcut KO de spectatori. Un boxer a fost bătut de public, din cauza unui gest făcut la finalul unui meci de titlu | VIDEO

Motivul? O sărbătorire provocatoare cu conotaţii sexuale din partea francezului, vizibil adresată publicului, care i-a făcut pe spectatorii din sala turcească şi pe membrii staff-ului advers să-şi piardă complet firea, urcând în ring pentru a-l linşa pe boxerul francez.

Toate cele douăsprezece runde tocmai fuseseră finalizate, dar arbitrul nici măcar nu a avut timp să declare câştigătorul, scrie News.ro.

Câteva zeci de bărbaţi l-au înconjurat pe Aliev pentru a-l lovi de nenumărate ori, francezul în vârstă de 31 de ani fiind protejat de unii membri ai securităţii – în timp ce alţii i-au lăsat să treacă pe atacatori, complet copleşiţi.

Născut la Moscova și naturalizat de Franța, pentru care a participat la Jocurile Olimpice

Multiple lovituri de dreapta, lovituri cu capul, sticle aruncate şi chiar scaune, mese şi taburete... Totul s-a întâmplat în această scenă dramatică. Epuizat şi bătut, boxerul de origine azeră a fost evacuat rapid din cameră, urmărit încă de o hoardă de bărbaţi furiosi.

În Turcia, transmisiunea în direct după luptă a fost întreruptă.

Niciun rezultat oficial al meciului sau declaraţie cu privire la incidente nu au fost încă publicate.

Şi, deocamdată, nu se ştie mai multe despre starea francezului.

Născut la Moscova dintr-un tată boxer amator, sportivul care a participat la Jocurile Olimpice din 2020 cu Franţa, în timpul cărora a refuzat să părăsească ringul după înfrângerea sa, a ajuns ca refugiat politic în Franţa la vârsta de 6 ani.

A fost naturalizat după ce a împlinit 18 ani şi luptă sub culorile franceze din 2019.