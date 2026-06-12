Meciul de gală are loc sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00, la BT Arena și poate fi urmărit exclusiv pe PRO TV.

Evenimentul îi aduce din nou împreună pe teren pe unii dintre sportivii care au marcat, în mod direct sau indirect, parcursul Simonei Halep în circuitul profesionist. Au fost anunţaţi Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel şi Darren Cahill, iar prezentarea evenimentului va fi făcută de celebrii Andrew Krasny şi Andi Moisescu, se arată într-un comunicat trimis de organizatorii Sports Festival.

Elina Svitolina, una dintre jucătoarele de tenis alături de care Simona Halep a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei, a declarat că este foarte fericită să vină la Cluj-Napoca „pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep".

„Va fi ceva special să păşim din nou, împreună, pe acelaşi teren", a declarat, citată în comunicat, Elina Svitolina.

Prezenţa lui Darren Cahill, unul dintre cei mai respectaţi antrenori din tenisul mondial şi fost antrenor al Simonei Halep, va oferi o încărcătură emoţională aparte momentului, întrucât marchează una dintre cele mai importante relaţii din cariera Simonei Halep.

Australianul este antrenorul alături de care sportiva a obţinut cele mai mari performanţe ale carierei sale, inclusiv primul titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018, şi clasarea pe locul 1 mondial, precizează organizatorii.

Tehnicianul australian a descris-o pe Halep ca fiind o jucătoare incredibilă, „o adevărată mândrie", afirmând totodată că se bucură să-i fie alături pentru a celebra o carieră extraordinară.

„Abia aştept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăşi, pentru familia ei şi pentru modul în care şi-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de-a lungul carierei. Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an şi o jucătoare incredibilă, care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea şansa să fim împreună şi să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară", a declarat Darren Cahill.

VOYO lansează o mini-serie documentar despre Simona Halep

„SIMONA — Povestea Unui Vis” este o mini-serie documentară în două părți, realizată cu ocazia retragerii sportivei, care surprinde unul dintre cele mai vulnerabile capitole din viața acesteia, momentul în care începe să descopere, pentru prima dată, ce înseamnă viața dincolo de tenis. Din 12 iunie, abonații VOYO pot urmări „SIMONA — Povestea Unui Vis”.

Cele două părți ale mini-seriei vor acoperi pe de-o parte drumul jucătoarei de tenis către statutul de numărul 1 mondial, și pe de alta, ultimele zile ale Simonei ca sportiv profesionist și primul contact real cu noua ei viață, cea de după tenis.

Imagini rare de arhivă, interviuri exclusive cu familia Simonei și cu oameni care au avut un impact puternic asupra carierei sale, precum Darren Cahill, antrenorul care a contribuit decisiv la transformarea ei într-o campioană mondială, sau Ion Țiriac, ce va vorbi despre caracterul și performanța ei.

Documentarul apare în contextul evenimentului oficial de retragere pe care sportiva îl va avea în cadrul Sports Festival ce va putea fi urmărit la PRO TV în data de 13 iunie, de la ora 17:00.

Simona Halep, prima româncă lider al clasamentului WTA

Simona Halep este prima româncă ce a devenit lider al clasamentului WTA (Women's Tennis Association), ocupând prima poziţie în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total, între 2017 şi 2019, potrivit site-ului oficial WTA, www.wtatennis.com.

S-a născut la 27 septembrie 1991, la Constanţa, şi a absolvit studiile de licenţă şi master ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Universităţii Ovidius.

A început să joace tenis la vârsta de 4 ani şi jumătate, alături de fratele său mai mare, iar la 16 ani s-a mutat la Bucureşti, pentru a-şi urma cariera în tenis, notează site-ul https://simonahalep.com/. În 2006, a debutat în circuitul ITF (International Tennis Federation) în România, iar anul următor a câştigat două turnee de simplu şi două de dublu. În competiţiile internaţionale de junioare a debutat în 2008, când a reuşit să câştige turneul de junioare din Italia, Roland Garros-ul dedicat juniorilor şi turneul de la Kristienhamn (Suedia). În 2009, a evoluat în calificările turneului de senioare de la Roland Garros, unde s-a impus în primul tur, dar a cedat în runda următoare. În acelaşi an, a câştigat turneul challenger de la Maribor şi s-a impus, la dublu, alături de Irina Camelia Begu, în finala turneului feminin de tenis GDF Suez Open România, care a avut loc la Bucureşti.

Prima finală din carieră într-un turneu WTA, în 2010

Simona Halep a jucat, în 2010, prima finală din carieră într-un turneu WTA, la Fes (Maroc), aceasta fiind cea mai mare performanţă de până atunci. La 12 iulie 2010, a reuşit să acceadă în Top 100 WTA, ocupând poziţia 96 în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii. La 12 septembrie 2011, a reuşit să intre în Top 50 WTA, pe poziţia 42, dar a încheiat sezonul pe poziţia 53. Sezonul 2012 este primul pe care îl încheie ocupând o poziţie în Top 50 WTA, respectiv locul 47. În acelaşi an, a participat la Jocurile Olimpice de vară de la Londra. De asemenea, a făcut parte din echipa de Fed Cup a României, în 2010, 2012 şi 2014-2019.

Cariera jucătoarei de tenis Simona Halep a cunoscut o ascensiune spectaculoasă începând cu anul 2013, pe care l-a încheiat pe poziţia 11 în clasamentul WTA. A câştigat primul turneu WTA din carieră, la Nurnberg, apoi pe cel de la 's-Hertogenbosch (Olanda), urmate de alte patru turnee: la Budapesta, la New Haven, la Moscova şi la Sofia (Turneul Campioanelor). La 21 noiembrie 2013, a fost aleasă jucătoarea de tenis cu cel mai mare progres din acel an, în circuitul profesionist WTA (Most Improved Player Of The Year).

A treia româncă în „Top Ten” mondial WTA

În debutul sezonului 2014, Simona Halep a ajuns în sferturile de finală la Australian Open, prima astfel de performanţă la un turneu de Grand Slam, ceea ce a urcat-o pe jucătoare pe poziţia a 10-a în clasamentul WTA, devenind cea de-a treia româncă din istorie care intra în „Top Ten" mondial, după Irina Spîrlea şi Virginia Ruzici. În februarie, a câştigat Turneul de la Doha, poziţionându-se pe locul 9 în clasamentul WTA, iar o săptămână mai târziu, pe locul 7. În martie, a jucat o semifinală a turneului de la Indian Wells, punctajul obţinut urcând-o pe locul 5 în clasamentul WTA, la 17 martie. Simona Halep devenea, astfel, jucătoarea română cu cea mai bună clasare din toate timpurile în ierarhia feminină a tenisului mondial. Înaintea ei, cea mai bună clasare WTA a unei jucătoare române de tenis aparţinuse Irinei Spîrlea, care a ocupat locul 7, în anul 1997. La 19 mai 2014, Simona Halep a urcat pe locul 4 în clasamentul WTA.

Simona Halep reuşeşte o nouă performanţă remarcabilă, prin calificarea în prima finală a unui turneu de Mare Şlem, la Roland Garros, pe care a pierdut-o, însă, la 7 iunie 2014, în faţa Mariei Şarapova, după ce şi-a adjudecat cel de-al doilea set. A devenit, astfel, a treia jucătoare română de tenis calificată în finala turneului de la Roland Garros, după Florenţa Mihai şi Virgina Ruzici. Calificarea în finala turneului de Grand Slam de la Paris i-a asigurat Simonei Halep locul 3 WTA. În acelaşi an, a câştigat BRD Bucharest Open, primul turneu WTA din România. La 11 august, ajunge pe cea mai bună poziţie de până atunci în clasamentul WTA, respectiv pe locul 2.

În octombrie 2014, Simona Halep a participat la Turneul Campioanelor de la Singapore, unde a avut un parcurs extraordinar, învingând-o, pentru prima dată în carieră, pe Serena Williams, jucătoarea numărul 1 mondial, la partida disputată în grupă. A devenit prima jucătoare română de tenis din istoria WTA care a reuşit să dispună de ocupanta primei poziţii în clasamentul WTA, relata site-ul Turneului Campioanelor. A ajuns până în finală, pe care a pierdut-o în faţa aceleiaşi Serena Williams. În ianuarie 2015, Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a hotărât ca Simona Halep să primească titlul de "Sportivul anului" pentru rezultatele deosebite obţinute în 2014. De asemenea, jucătoarea română de tenis s-a situat pe locul al III-lea în clasamentul celor mai buni sportivi din Balcani în anul 2014, realizat de agenţia bulgară BTA, fiind devansată de Novak Djokovic (Serbia), pe locul I, şi de Marin Cilic (Croaţia), pe locul al II-lea.

Numeroase victorii

Anul 2015 a început pentru jucătoarea română de tenis cu victoria de la Shenzhen (China), în luna ianuarie, urmată de cea de la Dubai, în februarie, iar în martie a câştigat turneul Indian Wells, cel mai important din cariera sa de până atunci. De asemenea, a fost finalistă la turneele de la Toronto şi Cincinnati şi semifinalistă la Miami, Stuttgart, Roma şi US Open. A participat la Turneul Campioanelor de la Singapore, dar nu a trecut de faza grupelor. Românca a încheiat sezonul pe locul 2 în clasamentul mondial WTA.

Sezonul 2016 îi aduce Simonei Halep victorii în turneele de la Madrid, Bucureşti (BRD Bucharest Open) şi Montreal. La turneul de la Montreal, Simona Halep a jucat şi finala probei de dublu, alături de Monica Niculescu, cele două jucătoare având un parcurs remarcabil. În luna octombrie 2016, a primit premiul Diamond Aces (Aşi de Diamant), la Singapore, în cadrul Galei Premiilor circuitului profesionist feminin WTA, acesta fiind acordat jucătoarei cu merite deosebite în promovarea tenisului pe teren şi în afara lui. În decembrie acelaşi an, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2016 în cadrul Galei Tenisului Românesc. A încheiat sezonul pe locul 4 în clasamentul WTA.

În mai 2017, a câştigat turneul demonstrativ Tie Break Tens, desfăşurat la Madrid, doar cu meciuri de tie break până la zece puncte. Tot în luna mai 2017, Simona Halep a câştigat turneul WTA de la Madrid, pentru al doilea an consecutiv. A participat la turneul WTA de la Roma, unde a ajuns până în finală. În iunie acelaşi an, Halep ajunge în finala turneului de la Roland Garros, iar în august joacă finala turneului de la Cincinnati. De la 9 octombrie 2017, Simona Halep urcă pe locul 1 în clasamentul WTA, după ce, la 7 octombrie 2017, s-a calificat în finala turneului WTA de la Beijing, devenind astfel prima româncă clasată pe prima poziţie în ierarhia tenisului mondial feminin. A încheiat anul 2017 pe prima poziţie în clasamentul WTA.

În 2018, Simona Halep a câştigat turneul WTA de la Shenzhen (China), cucerind, în aceeaşi zi, alături de Irina Begu, titlul în proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China). A ajuns în finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, şi în turneul WTA de la Roma. La 9 iunie 2018, Simona Halep a obţinut o altă mare performanţă a carierei, respectiv câştigarea primului său titlu de Mare Şlem, prin victoria din finala de la Roland Garros. A încheiat sezonul tot pe prima poziţie în clasamentul WTA. În luna octombrie, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), potrivit site-ului Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste. În aceeaşi lună, ocupând pentru a 51-a săptămână din carieră primul loc în clasamentul WTA, a urcat pe poziţia a X-a în top-ul liderilor all-time ai acestei ierarhii, la egalitate cu belarusa Victoria Azarenka.

Anul 2019 îi aduce Simonei Halep cel de-al doilea titlu de Mare Şlem din carieră, prin câştigarea Turneului de le Wimbledon. În acelaşi an, a fost finalistă la Doha şi la Madrid. Încheie sezonul pe poziţia 4 în clasamentul WTA. În 2020, a câştigat turneele WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), Praga (WTA) şi Roma şi a încheiat sezonul pe locul 2.

Simona Halep a suferit o accidentare în 2021

În 2021, o accidentare suferită la gamba stângă, în timpul turneului de la Roma, a împiedicat-o să-şi apere titlul la Wimbledon şi să participe la turneul de la Roland Garros şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A revenit pe teren la Montreal, în luna august, fiind însă eliminată în turul secund al turneului. A participat apoi la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dar s-a retras înaintea meciului din runda a doua, din cauza unei "mici rupturi musculare" la aductorii piciorului drept. La turneul US Open, a ajuns în optimile de finală. În 2022, a câştigat turneul Melbourne Summer Set 1 (WTA 250) şi turneul WTA 1.000 de la Toronto.

În octombrie 2022, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA) anunţa că jucătoarea română de tenis a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP), fiind testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat. În septembrie 2023, ITIA a anunţat că Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, precizând că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP). Prima încălcare a regulamentului în cazul său este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile din paşaportul său biologic (ABP). Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS) de la Lausanne, care i-a admis apelul şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de ITIA.

După o absenţă de un an şi jumătate, Simona Halep a revenit în circuitul profesionist în martie 2024, după ce a primit un wild card din partea organizatorilor pentru a putea juca la Miami Open, având în vedere că a pornit de la zero în clasamentul WTA. A fost însă învinsă de spaniola Paula Badosa, în prima rundă a turneului. A participat apoi la turneul WTA 125 de la Hong Kong, iar în anul următor la turneul Transylvania Open. În martie 2025, Simona Halep a primit Premiul de Excelenţă pentru întreaga carieră la Gala Sportului Românesc 2024, iar în luna iunie 2025, a anunţat că pe 13 iunie 2026, va avea loc meciul său de retragere, în Sala Polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca.

Cea mai populară jucătoare, desemnată de WTA

Simona Halep fost desemnată, de către WTA, cea mai populară jucătoare, doi ani la rând, în 2014 şi în 2015, fiind cea mai "accesată" jucătoare pe site-ul circuitului profesionist feminin, www.wtatennis.com. De asemenea, este cea mai bună jucătoare de tenis pe zgură din ultimii ani, potrivit site-ului WTA, într-o ierarhie (WTA Insider Clay Court Power Rankings) publicată în mai 2021, înaintea turneului de la Roland Garros, singurul turneu de Mare Şlem care se joacă pe această suprafaţă.

În 2018, jucătoarea de tenis a primit Crucea Sfântului Apostol Andrei, cea mai înaltă distincţie eparhială pentru mireni acordată de Arhiepiscopia Tomisului unor personalităţi de excepţie care s-au afirmat în plan socio-cultural în slujba credinţei şi umanităţii. În acelaşi an, sportiva a fost distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa "Beneficiorum Publicorum" al Universităţii de Vest Timişoara (UVT), iar preşedintele Senatului Universităţii Ovidius din Constanţa, prof. dr. Ion Botescu, i-a înmânat placheta cu titlul onorific de ambasador al instituţiei de învăţâmânt superior unde aceasta şi-a finalizat studiile universitare. În 2019, Simona Halep a primit, din partea Patriarhiei Române, „Crucea Patriarhală" pentru mireni, cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe Române, şi a fost decorată de preşedintele Klaus Iohannis, după câştigarea Turneului de la Wimbledon, cu Ordinul Naţional „Steaua României" în grad de Cavaler, într-o ceremonie desfăşurată la Palatul Cotroceni.