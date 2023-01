Emma Răducanu a abandonat, plângând, turneul de la Auckland. Ce s-a întâmplat în meciul cu Viktoria Kuzmova

Răducanu a câştigat cu 6-0 primul set şi l-a pierdut pe al doilea cu 5-7, după care a abandonat, din cauza unor probleme la glezna stângă.

Sportiva a părăsit terenul plângând.

Really tough for Emma Raducanu with yet another injury. She retired from her second-round ASB Classic match v Viktoria Kuzmova after winning 1st set 6-0 & losing second 5-7. A huge blow just 11 days from #AusOpen.

She’s been plagued a lot having retired 5 times injured last year. pic.twitter.com/BPYUrOtOd9