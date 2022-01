Emma Răducanu, hărţuită de un bărbat la locuinţa ei din Londra. „Simt că mi-a fost luată libertatea”

Getty

Jucătoarea de tenis Emma Răducanu a afirmat nu se mai simte că în siguranţă în propria ei casă, după ce a fost hărţuită de un bărbat, care a venit la locuinţa ei de trei ori şi a furat un pantof al tatălui ei drept "suvenir".

Campioana de la US Open, în vârstă de 19 ani, a spus poliţiştilor că "se uită în mod constant peste umăr", după ce un fost şofer de la Amazon i-a găsit adresa şi i-a lăsat bileţele, flori şi chiar decoraţiuni de Crăciun, potrivit Daily Mail, citată de News.ro.

După ce a urmărit-o la televizor în timp ce era şomer, Amrit Magar, un bărbat căsătorit în vârstă de 35 de ani, a mers în suburbia londoneză unde Răducanu locuieşte cu părinţii ei şi a cerut indicaţii străinilor despre adresa jucătoarei.

După ce a găsit adresa, i-a lăsat un bilet în care spunea adolescentei "că merită dragoste", iar în alta a desenat o hartă care ilustrează cei 37 de kilometri pe care i-a parcurs de la Edgware, în nordul Londrei, în speranţa de a o întâlni.

La 4 decembrie, Magar a împodobit un brad cu decoraţiuni de Crăciun din grădina din faţa casei Emmei şi a furat un pantof crezând că îi aparţine sportivei. Dar îi aparţinea tatălui ei, Ian, care l-a recunoscut pe Magar din filmările camerelor de supraveghere ca pe cineva care a vizitat proprietatea anterior şi l-a urmărit în maşina lui în timp ce informa poliţia.

Când a fost arestat, Magar a fost găsit cu pantoful în geantă şi a informat ofiţerii că "voia un suvenir”.

Emma Răducanu nu se simte în siguranță

Magar a fost găsit vinovat, vineri, de Tribunalul de Magistraţi din Bromley pentru hărţuire şi îşi va afla pedepsa luna viitoare.

Într-o declaraţie dată ofiţerilor, Emma Răducanu a spus că nu se simte în siguranţă.."De când s-au întâmplat toate acestea, m-am simţit îngrozită. Mă simt foarte îngrijorată dacă ies afară, mai ales dacă sunt singură. Simt că mi-a fost luată libertatea. Mă uit constant peste umăr. Sunt nervoasă şi mă tem că s-ar putea întâmpla din nou. Nu mă simt în siguranţă în propria mea casă, unde ar trebui să mă simt cel mai în siguranţă. Vreau să mă mut într-o casă nouă, cu mai multă securitate, pentru că mă tem că s-ar putea întoarce, deoarece ştie unde este casa mea".

La tribunal s-a aflat că Magar a vizitat prima dată casa familiei Răducanu din sud-estul Londrei pe 23 noiembrie. Când a ajuns la uşă cu un buchet de flori şi un bilet, i-a întâlnit pe părinţii Emmei, dar a spus că este un şofer de livrare care lasă cadouri de la altcineva.

Biletul spunea "nimic de spus, dar meriţi dragoste” şi a fost semnat de Magar, care a adăugat şi numele soţiei sale, Bina, şi al câinelui lor Logan.

Cu a doua ocazie, pe 2 decembrie, a pus în cutia poştală un plic roşu care conţinea o "hartă" desenată de mână care arăta distanţa pe care a parcurs-o de la casa lui până la adresa sportivei. Un bilet pe care scria: "23 mile walked 4 you".

Două zile mai târziu, Magar a vizitat din nou proprietatea. După ce a împodobit un copac în grădina din faţă, a lăsat decoraţiunile rămase şi bateriile de rezervă în cutia poştală, înainte de a realiza că uşa verandei este deschisă. Apoi a furat unul dintre pantofii tatălui Emmei.

Ian Răducanu a spus: "Am primit o notificare pe telefon de la soneria Nest. Spunea că cineva era în faţa casei. Am ieşit afară şi am văzut un bărbat care stătea pe trotuar. A luat-o la fugă".

Răducanu l-a urmărit apoi pe Magar până la o staţie de autobuz din apropiere, de unde a sunat la poliţie.

În faţa instanţei, Magar a spus că îi este "ruşine", după ce a aflat că a supărat-o pe Emma.

Magar a fost eliberat pe cauţiune şi nu are voia să ia legătura cu Emma Răducanu şi părinţii ei şi nu are voie să meargă pe strada pe care aceştia locuiesc.