Emma Răducanu conduce o maşină Dacia Sandero. Milionară în euro, a ales cea mai ieftină mașină | FOTO

Răducanu, în vârstă de 19 ani, a fost văzută la volanul maşinii Dacia în această perioadă, când se pregăteşte pentru turneul de la Wimbledon.

„Deşi are destui bani ca să îşi cumpere orice maşină doreşte, campioana de la US Open Emma Răducanu este mândra posesoare a unei Dacia Sandero de cinci ani. Ea a fost văzută îmbrăcată în ţinută de sală în timp ce se urca în una dintre cele mai ieftine maşini din Marea Britanie”, a precizat Daily Mail.



This must be a proud & heart-warming moment for @MrJamesMay knowing that #EmmaRaducanu is the proud owner of a #Dacia Sandero. pic.twitter.com/CsoAKLbcwR