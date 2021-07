Elina Svitolina și Gael Monfils s-au căsătorit. Imagini spectaculoase de la nuntă

Marele eveniment a avut loc vineri, la Nyon, Elveția.

View this post on Instagram

Gael Monfils and Elina Svitolina wedding pictures ???????????? pic.twitter.com/Mh4H9OMYQl

Cei doi sunt împreună din 2019. În luna aprilie a acestui an, sportivul francez a cerut-o de soție pe jucătoarea din Ucraina.

Oh wow! Elina Svitolina and Gael Monfils are engaged!!!!

Tennis wedding alert! ????????❤️ pic.twitter.com/bkJmGAZ5Na