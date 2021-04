După ce s-au despărțit în februarie, Elina Svitolina și Gael Monfils s-au logodit. FOTO

Gael Monfils a cerut-o de soţie pe Elina, iar numărul 5 mondial nu a ezitat şi a spus Da.

Svitolina, în vârstă de 26 de ani, şi Monfils (34 de ani) formează un cuplu din 2019.

Căsătoria va avea loc în iulie.

She said YES ❤️ Madame MONFILS @ElinaSvitolina #July2021 (XV)(III) pic.twitter.com/opDybiPTjt