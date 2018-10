Elina Svitolina a câştigat Turneul Campioanelor de la Singapore. Prima ei reacție

“Am jucat un tenis foarte bun în această săptămână şi sunt bucuroasă să împărtăşesc acest moment cu voi. Categoric, Singapore va rămâne foarte mult timp în inima mea. Este un moment foarte special, acest turneu îmi va aduce multă încredere în mine. Închei sezonul cu un succes, astfel că sunt foarte mulţumită. Felicitări, Sloane, pentru un sezon foarte bun. A fost extraordinar să joc împotriva ta”, a spus Svitolina.

"This is a very special moment for me. It will bring a lot of confidence." - your @WTAFinalsSG champion @ElinaSvitolina is beyond thrilled with the biggest title of her career. pic.twitter.com/F3YoeyTb84