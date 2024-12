Primăriile din țară care fac economii consistente cu panourile fotovoltaice. Sute de mii de euro economisiți

Banii economisiți pot fi folosiți în alte scopuri, precum construirea unor săli de sport, amenajarea parcurilor sau renovarea școlilor.

Orășelul Săveni, din județul Botoșani, a fost printre primele care și-au înființat un parc fotovoltaic, pe baza unui grant norvegian. Acum, localitatea este iluminată noaptea cu energia produsă de panouri, pe timpul zilei.

Relu Târzioru, primar Săveni: „Plăteam pe an cam 100.000 de euro la iluminatul public. Undeva la jumătate, un 56%, facem economie.”

La Brașov, parcul fotovoltaic este gata și urmează să fie racordat la rețeaua de electricitate. Acesta se întinde pe 22 de hectare și va asigura necesarul de energie al municipalității.

Sorin Toarcea - purtător de cuvânt Primăria Municipiului Brașov: „Vorbim de iluminat public, semaforizare, unități de învățământ, clădirile din cadrul municipalității, inclusiv primăria, tot ceea ce înseamnă producție de curent pentru înzăpezire.”

La Iași, primăria a obținut 10 milioane de euro din fonduri europene pentru un parc fotovoltaic.

Mihai Chirica, primarul Iașului: „Va aduce o economie de aproximativ 1,2 milioane de euro pe an. Asta înseamnă două săli de sport pe care le putem construi în plus pe an. Pentru noi înseamnă un lucru bun.”

Panourile vor fi amplasate pe locul unui fost depozit de zgură și cenușă, rezultat al activității unei centrale termice pe cărbune, acum închisă.

Alin Aivănoaiei, director Termoservice Iași: „Cadrul legislativ interzice să mai poți utiliza cazane de ardere a cărbunelui.”

La Ploiești, fabrica de energie verde va alimenta școli, unități medicale, clădiri administrative și rețeaua de iluminat public. Doar spitalul de pediatrie din oraș are de achitat, pe luna noiembrie, o factură de 40.000 de lei pentru energia electrică.

Sorin Dumitrașcu, administrator public al municipiului Ploiești: „Aduce pentru oraș, să spun așa, un câștig lunar de peste 300.000 de lei. Pentru o estimare, este vorba de energia pe care ar consuma-o 20 de blocuri de 30 de apartamente.”

Potrivit strategiei naționale, până în anul 2030, jumătate din energia brută produsă de România va proveni din surse regenerabile. Energia solară va reprezenta 10% din total.

