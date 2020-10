Dublă de senzație a lui Alex Mitriță în SUA. A înscris după o cursă de 80 de metri

Mitriţă a marcat în minutele 4 şi 43. Pentru oaspeţi a mai înscris Tinnerholm '35. Pentru echipa patronată de David Beckham au marcat Morgan '27 şi '38.

Internaţionalul român a jucat până în minutul 69, când a fost înlocuit de Tajouri.

How we got the job done in Florida ???? #ForTheCity pic.twitter.com/NYJuMetDYx