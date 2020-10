Petrescu, după calificarea CFR-ului pentru a doua oară consecutiv în grupele EL: "E ceva fantastic"

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după victoria cu gruparea finlandeză KuPS Kuopio (3-1), că este "fantastic" faptul că formaţia sa a reuşit să se califice pentru a doua oară consecutiv în grupele Europa League.

"Ştiam că adversarul este foarte puternic, iar prima repriză eu spun că a fost una echilibrată. Au avut şi ei, şi noi ocazii. Din fericire, noi am marcat primii. Am controlat jocul abia de la 3-0, iar pe final am primit acel gol care m-a deranjat. Dar ne-am calificat pentru a doua oară consecutiv în grupe şi e ceva fantastic. Până la urmă munca m-a răsplătit pe mine şi pe jucători. Aşa că azi s-a jucat mai mult pe minge lungă şi pe mingea a doua şi aici am fost avantajaţi. Eu înainte de joc mă temeam că jucătorii nu vor înţelege mesajul meu. Pentru că eu studiez foarte bine jocul adversarilor, fac foarte multe şedinţe video", a spus Petrescu la un post de televiziune, potrivit Agerpres.

Ce adversari își dorește în grupe

Tehnicianul îşi doreşte adversare puternice în grupele Europa League: "Mi-aş dori echipe din Anglia şi Italia, să jucăm cu echipe bune, să arătăm ce putem. Sper să nu fie deplasări lungi. Vreau să facem iar istorie, să facem meciuri bune şi, de ce nu, să ne calificăm mai departe din grupă".

Până la închiderea perioadei de transferuri, Dan Petrescu speră ca CFR Cluj să mai legitimeze 3 jucători.

"În momentul de faţă avem o problemă faţă de sezonul trecut, nu mai avem acel lot numeros şi mai sunt doar 3 zile pentru transferuri. Fac acest apel şi sper din tot sufletul ca până duminică să mai aducem 2-3 jucători. Pentru că nu cred că vom reuşi să facem faţă pe ambele fronturi. Aşa că îmi doresc încă 3 jucători până duminică. Iar ăsta nu e un reproş la adresa conducerii, nu. Eu nu am nimic cu conducerea, comunicăm bine, nu avem nicio problemă. Cu patronul vorbesc mereu, el ştie doleanţele mele. Eu îl înţeleg şi pe el, el mă înţelege pe mine. Ştiu că nu e uşor să găsim jucători buni liberi care să facă faţă la CFR", a precizat el.

În ceea ce priveşte convocarea la echipa naţională a României a lui Mario Camora, jucător de origine portugheză care a fost naturalizat recent, Dan Petrescu a afirmat: "Convocarea e o răsplată pentru cariera lui Camora. Are o carieră fantastică la CFR. De când e cu mine nu ţin minte să fi lipsit două meciuri şi n-a pierdut niciun antrenament. Mă bucur foarte mult pentru el. E încă un jucător care de sub comanda mea ajunge pentru prima oară la naţională. Eu pe oriunde am fost am reuşit să promovez jucători pentru echipa naţională".

Echipa de fotbal CFR Cluj s-a calificat în grupele Europa League, după ce a învins formaţia finlandeză KuPS Kuopio cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în play-off-ul competiţiei.

Formaţia condusă de Dan Petrescu va evolua pentru al doilea an consecutiv în grupele Europa League, tragerea la sorţi fiind programată vineri, de la ora 14:00, la Nyon.

