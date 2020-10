CFR Cluj- KuPS Kuopio, în play-off-ul Ligii Europa. Dan Petrescu: ”Jucătorii noștri trebuie să facă un meci perfect”

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat că la meciul de joi dintre CFR Cluj şi KuPS Kuopio nu există favorită, subliniind că jucătorii săi trebuie să facă un meci perfect şi să se autodepăşească.

"După ce am văzut ultimele şase meciurile ale lor, pot spune că nu există favorită. Este o echipă foarte, foarte bună, sunt lideri în campionatul Finlandei, practică un joc modern, ofensiv şi nu am văzut puncte slabe. Am studiat bine echipa şi jucătorii noştri trebuie să facă un meci perfect şi chiar să se autodepăşească, mai ales că ei sunt în formă şi noi nu prea stăm bine. Cred că vor avea 8-9 străini în teren, brazilieni, portughezi, toţi sunt buni, cred că va fi un meci pe muchie de cuţit. E posibil să ajungem la penaltiuri, suntem pregătiţi. Ar fi păcat pentru fotbalul românesc să nu ne calificăm şi nu ar fi deloc bine pentru CFR Cluj. Cu lotul de acum va fi imposibil să ducem şi în campionat şi în Liga Europa, dar important este să ne calificăm", a declarat Dan Petrescu.

Andrei Burcă a afirmat că jucătorii de la CFR Cluj sunt conştienţi de ce înseamnă o calificare în grupele Ligii Europa.

"Trebuie să fim conştienţi că avem o finală şi trebuie să mergem mai departe. Ar fi foarte importantă o calificare în grupele Ligii Europa. Suntem conştienţi ce înseamnă asta pentru noi".

Meciul CFR Cluj - KuPS Kuopio este programat, joi, de la ora 19.30, în play-off-ul Ligii Europa.