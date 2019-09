De ce şi-a cerut scuze publicului Bianca Andreescu, după ce a învins-o pe Serena

Câştigătoarea US Open a făcut o declaraţie mai puţin obişnuită după victoria asupra Serenei Williams.

“E greu de exprimat în cuvinte ce simt acum. Sunt recunoscătoare. Am muncit din greu pentru acest moment. Anul acesta a fost pentru mine ca un vis devenit realitate. Faptul că am putut să joc cu Serena, o legendă a tenisului, e minunat. Nu a fost uşor deloc. Am încercat să intru pe teren și să nu mă gândesc la adversară. E ușor de spus, e mai greu de făcut, dar sunt mândră de felul în care am jucat”, a spus Bianca, după ce a câştigat primul său turneu de Grand Slam, la doar 19 ani.

Ea a făcut aluzie la faptul că publicul de la New York a susţinut-o pe Serena Williams în finala US Open. “Publicul m-a ajutat să gestionez situația din setul secund. Știu că voiați să câștige Serena! Îmi cer scuze! Chiar mă așteptam ca Serena să revină, pentru că a făcut-o de atâtea ori în trecut", a mai declarat jucătoarea canadiană de origine română.

Bianca Andreescu a început anul pe locul 178 în clasamentul WTA iar luni va ajunge pe locul 5.

