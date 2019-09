Reacția autorităților canadiene, după victoria Biancăi. O stradă va purta numele româncei

Justin Trudeau, premierul Canadei, a felicitat-o pe Bianca Andreescu, prima jucătoare canadiană care a câştigat un grand slam, US Open.

Primarul din Mississauga, suburbia oraşului Toronto, unde s-a născut Bianca Andreescu, i-a promis sportivei cheia oraşului şi că o stradă îi va purta numele.

"Felicitări, Bianca Andreescu! Ai scris istorie şi ai făcut o ţară foarte mândră", a postat Trudeau.

