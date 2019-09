Bianca Andreescu, campioană la US Open. Este primul titlu de Mare Şlem din carieră

Bianca Andreescu, campioană în finala US Open. Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a învins-o Serena Williams în finala US Open, cu 6-3, 7-5.

Andreescu a câştigat primul său titlu de Mare Şlem din carieră, la doar 19 ani.

Bianca Andreescu n-a avut parte de meciuri uşoare la această ediţie a Openului American, deşi a început acest turneu din poziţia de favorita numărul 15. Exceptând primul tur, Andreescu s-a duelat cu adversare experimentate ori în formă şi a demonstrat în optimi, sferturi şi semifinale o mare rezilienta din punct de vedere mental.

Pure bliss ???? Let the moment soak in, @Bandreescu_ ... #USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/pxGAy9AlTx

A stat cu aproape 3 ore în plus pe teren pentru a se califica în finală, scrie Sport.ro.

Pentru sportiva canadiană este al treilea trofeu din carieră şi din acest an, după cele obţinute la Indian Wells şi Toronto.

The moment has arrived!



Bianca Andreescu wins the first Grand Slam title of her career, defeating Serena Williams 6-3, 7-5.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/slAVtj5QWz