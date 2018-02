Simona Halep s-a antrenat într-un tricou Nike

Halep a efectuat o şedinţă de pregătire de aproximativ 30 de minute, în timpul tragerii la sorţi a partidelor din întâlnirea de FedCup România - Canada. Cea mai bună jucătoare română nu face parte din lotul pentru meciurile cu sportivele canadiene, fiind nerefăcută după accdientările suferite la Australian Open. Însă ea a decis să fie alături de românce, relatează news.ro.

Simona Halep a apărut cu îmbrăcăminte înscripţionată cu logoul producătorului american la mai multe evenimente la care a participat la Cluj-Napoca, în această săptămână.

La finalul lunii ianuarie, El Pais a scris că Simona Halep are o ofertă de la Nike de 1,3 milioane de euro pe an.

"Nike îi oferă 1,3 milioane de euro pe an, dar Halep continuă deocamdată în faimoasa sa rochie roşie. Este numărul unu pe teren, dar din punct de vedere financiar este în urma mai multor jucătoare”, scria sursa citată la 26 ianuarie.

