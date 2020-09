Cum au trăit suporterii meciul cu Irlanda de Nord de la terase. „Ne-am fi dorit să fim pe stadion”

Primul meci al Naționalei de fotbal a României după o pauză de luni bune a fost cu multe emoții și speranțe.

Tricolorii au făcut spectacol aseară pe Arena Națională și, preț de aproape 90 de minute, suporterii au fost siguri de o victorie. Însă echipa Irlandei de Nord a egalat cu puțin timp înainte de fluierul de final.

Din cauza pandemiei, din tribune nu au răsunat strigăte de încurajare, ca în vremuri obișnuite. Microbiștii au trăit intens fiecare clipă din fața televizorului.

Și nu puțini au fost cei care i-au susținut pe sportivi de la terase.

În Centrul Vechi din Capitală, de pildă, meciul a fost trăit intens...din fața televizoarelor.

Suporter: "Ar fi fost drăguţ dacă se juca cu spectatori, am fi mers cu siguranţă, aşteptam să se redeschidă şi să revenim cât de curând la normal. Ne-am săturat de stat în casă şi e mai plăcut cu prietenii să ne uităm la meci, să bem ceva.”

Reporter: V-ar fi plăcut să fiţi pe stadion?

Suporter: Ar fi fost mai bine, da, ar fi fost drăguţ, cred că ar fi fost o atmosferă plăcută, dar şi de la terasa se poate vedea bine. Mai ales cu pandemia am ajuns să stăm la terasă mai mult.

Fanii înrăiţi şi-au ales ținuta cu grijă. Şi nu au lipsit nici mesajele de încurajare - care, în condiţii normale, răsunau pe stadion.

Suporter: "Hai România! Cu siguranţă nu e plăcut, adică cred că toţi de aici ne-am fi dorit să fim pe stadion să încurajăm echipa.”

Mulţi au sperat până în ultima clipă la o victorie.

Suporter: "A fost ok, păcat că am luat golul ăsta. După cum a decurs meciul mă aşteptam la o victorie, adică aş fi sperat la o victorie, mai ales că am avut ocazii, a fost un meci frumos."