Fostul internaţional român, care a pregătit anterior formaţia Parma, a fost ales de juriul Sport Civilta, fiind recompensat atât pentru realizările sale sportive, cât şi pentru valorile promovate în activitatea sa, potrivit Agerpres.

"Sunt recunoscător pentru încrederea pe care Parma mi-a acordat-o. M-am trezit cu o responsabilitate uriaşă, având în vedere obiectivul pe care trebuia să-l ating. Aş spune că a mers bine datorită muncii asidue şi modestiei. Revenirea aici este o emoţie pură, trebuie să spun, trebuie să recunosc. A devenit 'a mea' datorită a ceea ce am vrut să ofer. Am vrut să fiu cât mai profesionist posibil, pentru că echipa merită să fie pe scene importante", a declarat tehnicianul român cu această ocazie, conform Sky Sport Italia.

Distincțiile sunt acordate în fiecare an de Uniunea Națională a Veteranilor Sportului din Parma mai multor personalități din lumea sportului. Premiile nu recompensează doar performanțele sportive, ci urmăresc mai ales să evidențieze persoanele care promovează valorile fundamentale ale sportului și contribuie astfel la dezvoltarea individuală și colectivă: respectul, incluziunea, sacrificiul, fair-play-ul și spiritul comunitar.

„Aceste valori îl definesc și pe Cristian Chivu, care a primit în cadrul ceremoniei Premiul pentru Merite Sportive. Antrenorul lui Inter Milano a fost desemnat de juriul „Sport Civiltà”, care a avut misiunea de a selecta personalități cu merite deosebite atât în plan sportiv, cât și uman”, a transmis Inter Milano într-un comunicat oficial.

Cristian Chivu a antrenat echipa Parma în partea a doua a sezonului 2024-2025, reuşind să o salveze de la retrogradarea în Serie B (liga secundă italiană).

El a preluat ulterior formaţia Inter Milano, cu care a reuşit dubla campionat-Cupa Italiei în sezonul trecut.