„Sunt atât de mândru de această echipă”, a spus el. „Nu voi uita niciodată această zi. Cel mai important lucru este echipa şi felul în care aceşti jucători joacă împreună, unul pentru celălalt. Atmosfera de pe stadion a fost incredibilă; imaginaţi-vă cum va fi când vor fi cu 40.000 de oameni în plus - va fi absolut o nebunie!”

Cu lacrimi în ochi, fostul antrenor al Germaniei le-a mulţumit jucătorilor şi conducerii sale pentru sprijinul acordat după moartea tatălui său, care a survenit cu doar câteva ore înainte de începerea meciului.

„Trebuie să vă spun ce s-a întâmplat”, a mărturisit el. „În această dimineaţă, mama m-a sunat să-mi spună că tatăl meu a murit. M-am întrebat dacă ar trebui să ţin secret sau să le spun jucătorilor mei. Pentru că, pentru mine, este ca o familie, aşa că am decis să le spun jucătorilor. Şi ceea ce au făcut a fost incredibil; nu voi uita niciodată acel moment. Sunt foarte fericit şi foarte mândru de fiecare jucător din echipă, din staff şi din club. Pentru mine, este cu adevărat o familie.”

„Apreciez foarte mult că lucrez pentru acest club incredibil şi că locuiesc în Barcelona. Oamenii sunt atât de amabili cu noi, cu mine, cu staff-ul”, a continuat el. „Este ceva ce apreciez foarte mult. Este fantastic. Simt că sunt în locul potrivit la momentul potrivit. Şi cu toţii vrem să continuăm împreună, să dăm şi mai mult, să ajungem la nivelul următor. Toată lumea de aici, din Barcelona, vrea să câştige Liga Campionilor. Vom încerca din nou anul viitor şi sper să reuşim.”

După ce a câştigat al doilea titlu în La Liga în două sezoane la conducerea clubului catalan, fostul antrenor al lui Bayern München urmează să-şi prelungească acordul până în 2028 şi ţinteşte şi mai sus după două eliminări în semifinale şi sferturi de finală ale Ligii Campionilor. „Avem alte vise, iar ceea ce îmi doresc mereu este să lupt pentru visele mele”, a adăugat el. „Aceasta este mentalitatea pe care trebuie să o avem în sezonul viitor, să menţinem aceeaşi atitudine, aceeaşi mentalitate.”