Într-un interviu acordat Sky News, Jim Ratcliffe a sugerat că premierul Keir Starmer este „prea amabil” pentru a face „lucruri dificile” pentru economia țării. „Nu poți avea o economie cu nouă milioane de persoane care primesc beneficii și cu un număr uriaș de imigranți care vin în țară”, a spus Ratcliffe. „Adică, Regatul Unit a fost colonizat, costă prea mulți bani”, a adăugat el.

„Regatul Unit a fost colonizat de imigranți, nu-i așa? Populația era de 58 de milioane în 2020, acum este de 70 de milioane. Adică 12 milioane de oameni”, a mai spus Ratcliffe, potrivit Newsweek.

Potrivit Biroului Național de Statistică, populația Regatului Unit a fost de 69,4 milioane la mijlocul lui 2025, comparativ cu 66,7 milioane în mijlocul lui 2020.

Premierul britanic Keir Starmer i-a cerut lui Ratcliffe să-și ceară scuze. „Marea Britanie este o țară mândră, tolerantă și diversă”, a adăugat prim-ministrul.