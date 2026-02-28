Competiţiile se desfăşoară în mai multe locaţii din nordul Italiei, cu zona Cortina d’Ampezzo drept epicentru pentru probele de para schi alpin şi para snowboard – disciplinele în care România va fi reprezentată.

România aliniază doi sportivi:

Mihăiţă Papară – para snowboard (clasa SB-LL1)

Andrei-Sorin Popa – para schi alpin (clasa LW9-2, Standing)

Para snowboard-ul este programat în două momente distincte ale competiţiei, la început şi spre finalul acesteia.

Para Snowboard – SB-LL1

Când vom concura

7 martie 2026 – Snowboard Cross (calificări)

Prima apariţie a lui Mihăiţă Papară este în Snowboard Cross (SBX), probă spectaculoasă de viteză, ce implică o doza foarte mare de spectacol şi de risc. Înseamnă coborârea cu maximum de viteză şi control, în mod concomitent, a patru sportivi, pe un traseu cu obstacole multiple şi diverse. Traseul trebuie să aibă, în mod obligatoriu, şi trei săritori mari. Ziua de 7 martie este dedicată rundelor de calificare (seeding), care stabilesc tabloul finalelor:

8 martie 2026 – Snowboard Cross (finale) Men’s SB-LL1

Finalele SBX au loc pe 8 martie. Este o probă în care gestionarea riscului, explozia la start şi controlul în zonele tehnice fac diferenţa în fracţiuni de secundă. Structura finalelor (dacă avansează succesiv):

14 martie 2026 – Banked Slalom (finale) Men’s SB-LL1

A doua probă a lui Mihăiţă este Banked Slalom (BSL), programată pe 14 martie. Spre deosebire de SBX, este o probă tehnică – o cursă individuală contra cronometru, pe un traseu tehnic cu viraje pe contrapante, unde precizia, controlul şi viteza sunt esenţiale.

Pentru Mihăiţă Papară, Milano-Cortina 2026 reprezintă a treia participare paralimpică consecutivă, după PyeongChang 2018 şi Beijing 2022.

Andrei-Sorin Popa – Slalomul în ultima zi de competiţie

Probele de para schi alpin sunt distribuite pe mai multe zile în calendar (Downhill, Super-G, Giant Slalom, Slalom şi Alpine Combined).

România este reprezentată în:

15 martie 2026 – Slalom masculin (Standing)

Andrei-Sorin Popa va concura în Slalom (SL), probă tehnică programată în ultima zi competiţională a Jocurilor. Slalomul presupune două manşe, cu porţi dese şi schimbări rapide de direcţie, unde controlul şi precizia sunt decisive.

Para Schi Alpin – LW9-2 (Standing)Tofane Alpine Skiing Centre – Cortina

Pentru Popa, participarea vine în urma alocării unui loc prin procedura Bipartite, confirmând progresul sportiv şi potenţialul demonstrat în sezonul competiţional.