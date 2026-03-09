Golurile au fost marcate de Muhar (6) și Aliev (43).
În minutul 85, Dinamo a ratat un penalti, după ce lovitura de la 11 metri executată de Cîrjan a fost apărată de Popa.
CFR Cluj: Popa - Camora, Sinyan (Huja - 64), Ilie, Braun (Abeid - 69) - Muhar, Djokovic, Korenica (Keita - 89) - Cordea (Păun - 65), Aliev (Zahovic - 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu
Dinamo: Epassy - Sivis (Ikoko - 64), Boateng (Duțu - 50), Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore (Mazilu - 64), Mihai - Soro, Pop (Tarba - 72), Armstrong (Musi - 72). Antrenor: Zeljko Kopic
Cartonașe galbene: Păun (66), Șfait (89)
Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs.
Clasamentul echipelor calificate în play-off:
1 Universitatea Craiova - 30 puncte;
2. Rapid - 28 puncte;
3. Universitatea Cluj - 27 puncte;
4. CFR Cluj - 27 puncte (beneficiază de rotunjire);
5. Dinamo - 26 puncte; 6. FC Argeș - 25 puncte.