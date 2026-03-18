Drăgan susţine că statutul FRF menţionează clar că o persoană nu poate deţine mai mult de trei mandate de preşedinte, iar Răzvan Burleanu l-a câştigat deja pe al patrulea.

"Domnul Burleanu nu este onest, a minţit pe toată lumea. Ştie toată lumea, a spus că va sta două mandate la conducerea FRF, după care a trecut la trei, iar acum se pregăteşte de al patrulea. În regulament scrie foarte clar că nicio persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte pentru mai mult de trei mandate. Când tu îţi depui candidatura, ai trei mandate sau nu ai? Punct. Domnul Burleanu a crezut că nu va candida nimeni, ăsta e adevărul şi că el se va sacrifica pentru binele fotbalului românesc. Dar s-a înşelat, iar acum o să mergem la TAS unde sper că va face dreptate privind candidatura dânsului. Nu poţi să elimini principiul alternării la putere. E unul dintre principiile promovate de UEFA şi FIFA. Preşedinţii UEFA şi FIFA au dreptul la doar trei mandate, la fel şi în statutul FRF scrie tot trei mandate. Noi vom merge până la capăt să vedem dacă e corectă candidatura. Dacă nici la TAS nu se schimbă ceva ne putem lua gândul de la orice speranţă de schimbare în bine a fotbalului românesc", a afirmat candidatul, potrivit Agerpres.

El a explicat că prieteni de-ai săi fac chetă pentru a-l ajuta cu costurile procesului de la TAS. Iar în cazul în care nu va avea bani va lua în calcul inclusiv împrumutul la bancă.

"Noi am solicitat o procedură de urgenţă la TAS, dar FRF a refuzat. Ei vor să ne judecăm în regim normal şi cu trei arbitri. Noi am solicitat un arbitru deoarece pentru trei sunt costuri foarte mari la TAS. E o problemă financiară pentru mine, iar ei s-au bazat pe chestia asta. Dar am oameni apropiaţi care fac chetă pentru treaba asta de la TAS. Încă nu am făcut împrumut la bancă, dar iau în considerare acest lucru. Cea mai ieftină variantă, cu un arbitru, costă 5-10.000 de franci elveţieni", a menţionat Drăgan.

Referitor la scandalul făcut în cadrul şedinţei Adunării Generale a FRF pentru că nu a fost lăsat să vorbească la prezidiu, Ilie Drăgan a afirmat că a vrut să atragă atenţia deoarece se întâmpla ceva nedrept.

"Se aştepta cineva să nu vorbească în Adunarea Generală candidaţii? Bine, domnul Burleanu a vorbit 45 de minute, după care s-a supus la vot dacă vorbesc sau nu candidaţii. Dar această supunere la vot nu este în regulament. A fost un teatru ieftin ca să nu fiu lăsat să vorbesc. Vă spun sincer, râd, dar îmi vine să plâng. Ieşirea mea a fost una controlată, pentru că trebuia cumva să atrag atenţia că se întâmplă ceva nedrept. Dacă noi nu semnalăm când lucrurile o iau pe arătură, înseamnă că lucrurile sunt normale. Dar ceea ce se întâmplă acum nu este deloc normal. Putem să comparăm lejer ce se întâmplă acum la noi cu ce se întâmplă în Iran sau alte ţări pe care le blamăm pentru dictatură. El acum pe cine a mai ciuruit acum? Pe mine? Nu, vă spun eu, Burleanu a ciuruit acum fotbalul românesc", a mai spus el.

Ilie Drăgan, candidat la funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, a avut o ieşire nervoasă în timpul alegerilor care au loc la Casa Fotbalului, din cauză că nu a fost lăsat să vorbească la prezidiu în faţa membrilor afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală a FRF.

El a încercat să îşi citească discursul pregătit, însă mai mulţi oficiali din conducerea FRF, printre care secretarul general adjunct Gabriel Bodescu şi juristul Adrian Stângaciu, dar şi reprezentanţi ai unor cluburi l-au împiedicat, oprindu-i microfonul şi cerându-i să plece, mai ales că procedura de vot începuse. Drăgan a coborât de la prezidiu, însă nici acolo nu a fost lăsat să vorbească, iar doi dintre oamenii de securitate l-au blocat cu mâinile şi aproape l-au imobilizat, încercând să îl evacueze cu forţa din sala de alegeri. Ulterior, el a sărit trei rânduri de scaune şi şi-a citit discursul în faţa reprezentanţilor mass-media.

Preşedintele în exerciţiu al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a câştigat, miercuri, al patrulea său mandat consecutiv la conducerea FRF, el fiind votat de 258 din cei 263 de membri prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului din Capitală.

În vârstă de 41 de ani, Burleanu l-a învins pe unicul său contracandidat, Ilie Ştefan Drăgan, care a primit doar 5 voturi. Sorin Răducanu, un al treilea posibil candidat, nu a participat la alegeri, dosarul său fiind respins la începutul acestei luni de Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conducere din cadrul FRF.

Răzvan Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, el fiind reales ulterior în 18 aprilie 2018 şi 12 aprilie 2022.