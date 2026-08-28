Adriana Adam şi Simona Radiş au obţinut aurul cu timpul de 06 min 49 sec 86/100, urmate de Franţa (06:56.21) şi Statele Unite (06:59.76).

“Suntem fericite şi recunoscătoare. Este primul aur mondial în această formulă. Dar cu siguranţă nu va fi ultimul”, a declarat Simona Radiş la finalul cursei.

Nou record mondial

Româncele au stabilit un nou record mondial, doborând performanţa obţinută de britanicele Helen Glover şi Heather Stanning, în 2014, tot pe lacul Bosbaan. Radiş a cucerit a şasea sa medalie de aur din carieră la Mondiale.

La dublu rame masculin, Ştefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci s-au clasat pe locul al patrulea în finală (06:24.35), după Noua Zeelandă (06:16.62), Australia (06:18.50) şi Italia (06:19.68).

Mihai Chiruţă s-a calificat în semifinalele probei de schif simplu masculin, după ce a ocupat locul al treilea în al patrulea sfert de finală (06:50.44), devansat de un american (06:42.36) şi un francez (06:46.08).

La schif simplu feminin, Bianca Ifteni a fost a cincea în al treilea sfert de finală (07:38.23), astfel că va evolua în Finala C.

La dublu vâsle masculin, Andrei Cornea şi Marian Enache au încheiat pe locul şase (ultimul) Finala B (06:21.94).