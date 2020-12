AUDIO. Momentul în care Colțescu îi spune lui Hațegan să îl sancţioneze pe "negrul ăla"

Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de români, a fost întrerupt, în minutul 16, la scorul de 0-0.

Oaspeţii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Haţegan. După un fault dictat împotriva echipei turce, contestat zgomotos de staff-ul acesteia, Sebastian Colţescu l-a atenţionat pe central că o persoană trebuie sancţionată. Colţescu i l-a indicat pe Pierre Achille Webo spunându-i în limba română "ăla negru de-acolo".

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG