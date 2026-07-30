Atacantul, campion mondial în 2022, curtat luni de zile de Barca, care caută un înlocuitor pentru polonezul Robert Lewandowski, a declarat în timpul Cupei Mondiale din 2026 că ar fi „cel mai bine pentru toată lumea” dacă Atletico l-ar lăsa să plece, potrivit Agerpres.

Atletico acuză contacte neautorizate

Potrivit unei surse din cadrul clubului catalan, gruparea din Madrid consideră că FC Barcelona a stabilit contacte neautorizate cu atacantul în vârstă de 26 de ani, aflat sub contract până în 2030, pentru a-l încuraja să forțeze un transfer.

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a confirmat, la începutul lunii iulie, că a făcut o ofertă clubului Atletico pentru Alvarez, estimată la 100 de milioane de euro, care rămâne valabilă și în prezent.

Potrivit presei spaniole, „colchoneros” au depus și o plângere la Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF). Totuși, contactat de AFP, forul conducător a refuzat să confirme informația pentru moment.

Alvarez, dorit insistent de Barcelona

În luna iunie, Atletico a respins deja o ofertă de 150 de milioane de euro din partea lui Real Madrid pentru Alvarez, o mișcare pe care presa a interpretat-o drept o tactică a președintelui lui Real, Florentino Perez, de a complica un eventual transfer la Barca și de a onora o promisiune din campania electorală.

De câteva luni, presa din Spania relatează că Alvarez, transferat în 2024 de la Manchester City pentru aproape 85 de milioane de euro, visează să ajungă la Barca, fostul club al idolului și colegului său de națională, Lionel Messi.