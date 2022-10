Anderlecht - FCSB, în Europa Conference League. Meciul va fi LIVE pe PRO Arena și VOYO, de la 19:45

Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică, a efectuat faţă de meciul din tur două schimbări în formula de start pentru partida din Belgia.

Dică a renunţat la Pantea şi la Rusu, în locul lor fiind titularizaţi Radunovic şi Dumiter.

Anderlecht, cu un nou antrenor, a schimbat sistemul de joc, utilizând un 4-2-3-1.

La Bucureşti scorul a fost egal, 0-0, acesta fiind singurul punct câştigat de FCSB în grupă.

Dică a explicat de ce va fi nevoit să efectueze schimbări în echipă

”Dacă noi am jucat luni seară la Sfântu Gheorghe şi ne-am întors noaptea, la ora 4, la bază, marţi am făcut doar refacere, iar azi am plecat pe drum atâtea ore, credeţi că nu ar trebui să schimb nişte jucători din echipă? Am văzut şi în campionatul României că s-au jucat etape intermediare, iar majoritatea echipelor au schimbat jucătorii.

Este normal să schimbăm. Asta nu înseamnă că nu ne interesează acestă competiţie. Trebuie să ne gândim cum vom folosi aceşti jucători, ce feedback am de la ei. Noi ne antrenăm azi practic, iar jucătorii care au jucat luni seară fac un antrenament de reactivare.

Aţi văzut şi voi diferenţa care a fost când am jucat cu foarte mulţi jucători tineri şi care au evoluat mai puţin. Sunt tineri, fără meciuri internaţionale, dar vor prinde şi ei experienţă şi vor ajunge la un nivel bun. Important e că am ajuns aici, dar important e şi cum vom termina ultimele două partide.

Dacă vom folosi jucători care au jucat mai puţin în campionat nu înseamnă că nu ne interesează această competiţie. Încercăm pe mai multe fronturi, trebuie să dăm şanse şi altor jucători să evolueze”, a declarat Nicolae Dică, potrivit Sport.ro.

Echipele de start:

Anderlecht: 30. Hendrik van Crombrugge (căpitan) - 62. Michael Murillo, 4. Wesley Hoedt, 14. Jan Vertonghen, 5. Moussa Ndiaye - 21. Amadou Diawara, 61. Kristian Arnstad - 11. Lior Refaelov, 10. Yari Verschaeren, 7. Francis Amuzu - 99. Fabio Silva.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 5. Joyskim Dawa, 16. Joonas Tamm, 33. Risto Radunovic - 26. Răzvan Oaidă, 18. Malcom Edjouma, 27. Darius Olaru (căpitan) - 11. David Miculescu, 13. Andrei Dumiter, 10. Octavian Popescu.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 27-10-2022 18:39