Americanii dau de pământ cu Mouratoglou după decizia TAS: ”Simona Halep a învins, el e un loser. Și-a pierdut credibilitatea”

Simona Halep va putea reveni imediat în joc, după ce TAS a redus descalificarea fostei numărului 1 mondial WTA de la 4 ani la 9 luni, dar s-a făcut cu adevărat dreptate?- se întreabă Tennis World USA într-un articol, prin care fostul antrenor francez al româncei, Patrick Mouratoglou, este pur și simplu desființat.

Având în vedere că Simona a fost oprită să mai joace din octombrie 2022, ea va putea să se răzbune imediat, făcând ceea ce iubește ea cel mai mult și să se întoarcă pe teren.

???? Simona Halep will be able to play again!

Court of Arbitration for Sport has announced its decision to reduce former No.1's penalty from her positive test for Roxadustat in 2022 to a 9-months ban. Meaning she can go back to the tour right now.

Good news? pic.twitter.com/xojzN0hnsp