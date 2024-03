Patrick Mouratoglou a scris nouă cuvinte și nu a pronunțat numele lui Halep, după decizia TAS. Mesajul francezului

Francezul, care și-a asumat vina pentru suplimentul contaminat folosit de Simona Halep, a scris doar nouă cuvinte în limba engleză, însă printre acestea nu s-a regăsit și numele dublei câștigătoare de Grand Slam.

"Acestă nedreptate e incredibilă! Da, trebuie să se schimbe" (n.r - "The unfairness is incredible. Yes, it has to change" în engleză) a scris Mouratoglou, care a distribuit un mesaj postat de Ahmad Nassar, președintele Asociației Jucătorilor Profesioniști de Tenis.

The unfairness is incredible. Yes it has to change. https://t.co/ePl55yGEFS — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) March 5, 2024

Ulterior, Mouratoglou a răspuns la un mesaj postat de Simona Halep pe Instagram. "Adevărul a învins", a scris antrenorul francez.

Captură Instagram / Simona Halep

Dată publicare: 06-03-2024 00:29