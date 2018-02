Tot mai mulți tineri la spital din cauza etnobotanicelor. Specialiştii vorbesc de aşa numitul efect "zombie"

Dintr-un teribilism specific vârstei, tot mai mulţi tineri români ajung să îşi rişte sănătatea şi chiar vieţile. Ajung cu sutele la spital, în stare extrem de gravă, din cauza consumului de etnobotanice.

Cei care fumează astfel de substanţe interzise nu mai au controlul asupra corpului şi se comportă ca nişte zombie, spun specialiştii antidrog.

Specialiştii atrag atenţia că tot mai mulţi adolescenţi români consumă etnobotanice şi îşi pun vieţile în pericol.

Un tânăr a murit luna trecută din cauza substanţelor interzise, iar aseară, un altul a ajuns în stare gravă la spitalul din Buzău. Medicii de acolo au decis să îl transfere la Bucureşti.

"Am început să avem prezentări aproape zilnic. Pacienţi de vârstă tânără, liceeni sau vârstă apropiată vârstei de liceu, cu agitaţie psihomotorie, tahicardie, dispnee, simptomatologie care s-a ameliorat după tratamentul nespecific aplicat în urgenţă. În principiu, au zis că au fumat", explică Adrian Zoican, șeful secției UPU Buzău.

Substanţele toxice le blochează creierul, iar corpul consumatorului devine inert. Specialiştii antidrog vorbesc astfel de aşa numitul efect "zombie".

"Un potenţial nociv mai mare, pentru că în general au fost situaţii şi nu puţine, în care s-a observat că substanţele psihoactive, din categoria etnobotanicelor, au efecte nocive mai mari decât drogurile clasice", subliniază Nicolae Petroșel, procurorul şef al DIICOT Buzău.

"Am văzut cazuri la nunţi, au plecat, au lăsat paharul, au fost puse droguri şi am văzut efecte foarte urâte. S-au luat la bătaie, erau agesivi. Am o prietenă şi fratele ei era dependent de droguri şi care a fost prins şi avea droguri în casă şi se manifestă foarte urât", povestește o elevă.

În România, producătorii de etnobotanice au dezvoltat adevărate reţele. Importă din China şi India substanţe legale, pe care ulterior le modifică în laboratoare clandestine din Galaţi şi Brăila, potrivit procurorilor.

"Aceste substanţe se pot comanda în mediul online, au pătruns deja pe piaţă. Sunt şi alţi dealeri care vin din alte judeţe, judeţe limitrofe vând şi se întorc în judeţele respective", a declarat Ștefan Marin, directorul Centrului Antidrog Buzău.

Autorităţile au început mai multe campanii în şcoli şi licee. Puţini sunt însă cei care recunosc că au o problemă cu dependenţa de droguri şi cer ajutor.

"Nu se poate rezolva o problemă de orice fel ar fi ea doar de la o singură şedinţă. Ne lovim de opoziţionism, de negativism, de răspunsuri sărace, de răspunsuri evazive", spun psihologii.

Din păcate, consumatorii nu pot fi forţaţi să intre într-un program de consiliere, dacă nu vor.